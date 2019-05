Susana Vila (IU, Cacabelos): “El Ayuntamiento está hasta arriba de juicios abiertos por el PP”

Susana Vila, candidata de IU a la Alcaldía de Cacabelos. / EBD

Susana Vila, cacabelense de 35 años y trabajadora social, llegó al Consistorio de la villa del Cúa en 2016 para hacerse cargo de la Concejalía de Bienestar Social. Ahora, se presenta a las elecciones del 26 de mayo “con el aval del trabajo que he realizado en el Ayuntamiento durante esta legislatura” y un equipo “de personas trabajadoras que conocen la realidad del municipio”. Con ganas de continuar la línea de trabajo que se ha marcado estos cuatro años, sólo lamenta los proyectos que han languidecido o incluso se han quedado por el camino porque el Ayuntamiento está “hasta arriba” de juicios con el PP. En una entrevista a El Bierzo Digital ha hecho un resumen de su trayectoria política y sus aspiraciones de futuro si continúa en el gobierno municipal.

Pregunta. Preséntese brevemente.

Respuesta. Soy trabajadora social de profesión, tengo 35 años y he trabajado con asociaciones con fines sociales y con la Universidad hasta mi llegada a la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Cacabelos. Además, tengo estudios en gestión financiera de empresas, soy técnico de igualdad y coeducación de colectivos desfavorecidos, he hecho un curso de enfoque del marco lógico de cooperación al desarrollo, como complemento a mi carrera, y tengo experiencia en organizar y coordinar equipos de trabajo. Pero también he trabajado en otros sectores: he sido camarera y he hecho muchas vendimias y campañas de recogida de manzanas antes de formarme en la universidad para pagarme las matrículas y después para hacer frente a mis gastos.

P. Cómo valoraría los últimos cuatro años de gobierno municipal en Cacabelos.

R. En estos cuatro años he trabajado desde el minuto 1 por el pueblo, no he esperado a hacerlo dos meses antes de las elecciones. He puesto en marcha desde la Concejalía que dirigía importantes proyectos sociales para mejorar la convivencia. Por ejemplo, el Proyecto para implementar la mediación social en el entorno educativo y el resto de la sociedad. Debido al clima del Consistorio de confrontación vimos necesario llevar a cabo una medida así para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica. Y lo hemos clausurado este pasado viernes. Tanto las asociaciones de madres y padres, como las direcciones de los centros y los alumnos nos han trasladado su aprendizaje.

Otro de los proyectos de los que estoy especialmente orgullosa es el Proyecto Campoamor, que pretende conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia. Lo pusimos en marcha en 2016 y ha sido continuo. Está enfocado sobre todo a niños de Educación Primaria y Secundaria pero también hemos tenido actividades para la población en general.

Hemos puesto en marcha ayudas de emergencia social para las familias porque notamos que la crisis económica ha sido bestial. Pretendimos garantizar que las familias no se siguiesen endeudando y pudiesen seguir adelante. Son ayudas que se conceden de manera profesional, con un informe técnico, pero que se tramitan más rápidamente, en el plazo de una semana.

En estos años también hemos pedido subvenciones a otras entidades como fuente de recursos para los bonos familiares, ayudas a libros, bonos de uso de las piscinas para prevenir la exclusión social… Nuestra intención ha sido que ningún ciudadano se quede sin un servicio por dinero. Y luego, hemos participado también en otras actividades que no eran directamente de Bienestar Social, como la Feria de Vino en la que incentivamos la degustación del vino en vez de un abuso de consumo.

No han sido cuatro años fáciles pero fácil no hay nada cuando se da la cara por la gente. Me quedo con que siempre he mantenido mi puerta abierta para todos los vecinos. Me da pena que muchas veces en vez de dedicarme a lo que me tenía que dedicar se hayan producido un compendio de denuncias y de cosas que hacen que el Ayuntamiento y los funcionarios estén hasta arriba y no te dejan tiempo o te ralentizan la organización de actividades. Los juicios desgastan y esa ha sido la estrategia del PP. Es injusta la tardanza en tramitaciones de expedientes y proyectos y más cuando se habla de Servicios Sociales porque va en detrimento de la calidad del servicio que se da a los vecinos. Otra cosa difícil de llevar han sido los continuos insultos hacia mi persona que sobrepasan lo político y por los que nadie ha pedido disculpas todavía. Eso no es política, es juego sucio, pero sigo con ganas de defender a mi pueblo y hacer las cosas bien.

P. Cuáles son las líneas generales del programa de IU para mantener la Alcaldía.

R. El objetivo que nos marcamos desde IU es seguir la línea que hemos trazado estos años. Mantener los proyectos sociales que tenemos de prevención de violencia de género, fomento de la convivencia… Un hito muy importante es que hemos conseguido sanear las cuentas y reducir a la mitad la deuda. Esto nos deja una previsión de inversiones muy importante sobre todo en la Ciudad Deportiva. Tenemos además previsto fomentar el empleo con empresas autóctonas de Cacabelos, la creación de cooperativas de trabajo, la puesta en marcha de una marca de calidad de los productos de la zona y dar salida y transformar los productos hortofrutícolas. Básicamente, seguir con una buena gestión económica y financiera, como hemos hecho hasta la fecha.

IU quiere un proyecto de economía sostenible, exigir a la Junta de Castilla y León la construcción de viviendas sociales que tiene el proyecto aprobado y aparcado en un cajón desde hace 15 años, además del cuidado de Castro Ventosa que está en un estado lamentable y fomentar el Turismo y la mejora de las condiciones y del aprovechamiento del Camino de Santiago.

P. Dentro de ese programa, ¿destacaría algún gran proyecto por ejecutar en el municipio?

R. No puedo decir que nada destaque sobre lo demás. Todo es importante. Dividiremos Cacabelos por barrios y haremos asambleas periódicas. Serán los vecinos quienes se tengan que organizar y priorizar las obras teniendo en cuenta lo que es mejor para todos. La participación, en estas asambleas y también en cuanto sea posible en los presupuestos participativos, es la mejor manera de erradicar la corrupción del Consistorio. Tenemos formado ya un equipo de mediadores que junto a los funcionarios del Ayuntamiento y el equipo de gobierno tomarán las decisiones finales sobre las obras que llevar a cabo, en base a lo acordado por los vecinos.

Este año hemos ofrecido información real, no sesgada, sobre el estado del Consistorio a los cacabelenses y ahora son más conscientes de lo que pasa en el Ayuntamiento. Por ejemplo, durante la gestión del PP no se asfaltó ninguna o no sabían lo que suponía el nuevo contrato de cambio de bombillas de las farolas.

Por último, acercaremos la cultura y las actividades a todo el mundo. Hemos experimentado un aumento muy considerable de la participación en estos años y tengo la satisfacción de que hemos sabido movilizar a los vecinos. Un ejemplo han sido ‘Las noches del Camino’ que hicimos el verano pasado para dinamizar el Camino de Santiago junto a asociaciones y comercios locales.