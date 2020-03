El personal del Hospital El Bierzo no podrá asistir a congresos y cursos como medida de prevención frente al coronavirus

Hospital El Bierzo / QUINITO

El Hospital El Bierzo ha suspendido todo tipo de actividad formativa y permiso de asistencia a congresos, cursos, talleres, etc., para el personal como medida de prevención frente al coronavirus, según fuentes de los trabajadores. Asimismo, en una asamblea celebrada este lunes, la gerencia y los distintos directores se han comprometido con el personal no sanitario a una mayor información y coordinación.

El personal no sanitario, que incluye a celadores y trabajadores de administración, limpieza, cocina etc, manifestó sus quejas en dicha asamblea tras el caso de coronavirus detectado en el Hospital, cuando un transportista ingresó de urgencias por esta enfermedad y no se tomó ninguna medida preventiva al pensar que se trataba de otra afección. Como consecuencia, 20 trabajadores del hospital, entre sanitarios, no sanitarios y pacientes, fueron enviados a sus domicilios a pasar una cuarentena. Por el momento se desconoce si alguna de estas personas podría ser positivo. Lo mismo sucede con otras cuatro personas de una empresa berciana que estuvieron en contacto con el transportista afectado, y que el domingo fue trasladado a León por proceder de esta ciudad. El hombre está grave y en la UCI del hospital leonés, dado que el coronavirus se ha venido a sumar a otras patologías que viene sufriendo con anterioridad, si bien su vida no corre peligro.

Los empleados no sanitarios también denuncian que en ningún caso se han suministrado mascarillas a las personas que podrían estar en contacto con enfermos potenciales, así como problemas de falta de seguridad en la planta donde se trata a enfermos con infecciones contagiosas de todo tipo.