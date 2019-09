SxC advierte al alcalde de Cacabelos de que no recurrir el archivo del aparcamiento podría ser prevaricación

La concejala Maika González acusa a Junior Rodríguez de no defender los intereses municipales

Las portavoces de IU (I) y SxC (D) en una imagen de archivo. / C. Sánchez

Socialistas por Cacabelos (SxC) ha recibido la noticia del archivo de la causa por la construcción de un aparcamiento sin licencia en una residencia de mayores propiedad de Adolfo Canedo con reproches tanto para el exalcalde y ahora portavoz del PP como para el actual regidor cacabelense, Junior Rodríguez (PSOE).

La portavoz de SxC, Maika González, le recuerda a Canedo que “el delito existe, pero se jacta de que haya prescrito, y esta es la causa de sobreseimiento, y no que lo hayan declarado inocente como intenta hacer ver a los vecinos”. González reconoce que “penalmente puede tener razón, y los juzgados así lo entienden, pero eso no quiere decir que administrativamente siga teniendo unas obras realizadas sin licencia municipal y que debe restablecer a la situación de legalidad anterior a su construcción sin ningún tipo de licencia”.

En este sentido, le recrimina a Canedo que no haya devuelto los terrenos (calificados como finca rústica) a su estado original. “Tal y como dice el informe de la Guardia Civil de agosto de 2015, y como todos ustedes pueden ver, allí sigue existiendo a día de hoy un aparcamiento. Será que Adolfo Canedo está exento del cumplimiento de las leyes que el resto de ciudadanos si debemos cumplir”, enfatiza.

González también carga conra el alcalde, Junior Rodríguez, que en su opinión “debió justificar ante el juzgado la infracción, y no lo hizo”. Tampoco comprende que el Gobierno del Ayuntamiento no recurra el archivo de la causa, “como es su obligación”. Y le advierte de que “según la ley, incurriría en delito de prevaricación si no defiende los intereses del Ayuntamiento”.

“Estas actitudes nos hacen pensar que, tal vez, en el acuerdo de inicio de legislatura entre PP y PSOE, no solamente había un reparto de sillones y sueldos. Ahora empezamos a ver los puntos ocultos del acuerdo, que no se explicaron a los ciudadanos”, reflexionan desde SxC, que además se «enorgullece» de que Canedo pida la dimisión de su portavoz y de Susana Vila (IU) porque “desde sus puestos en el gobierno anterior hayan intentado defender los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos”.