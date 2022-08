El apeo de 25 árboles del Temple garantizará la seguridad de Cima

Un árbol del parque del Temple con una de las fichas que los identifican en el estudio sobre el estado de este espacio verde. 7 QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada talará 25 de los árboles del parque del Temple, 24 pinos y un castaño. Así lo recomienda el adelanto del informe técnico encargado por el consistorio, que alude (este adelanto) a las zonas que ocupará durante las fiestas de la Encina el campamento infantil de Ciudad Mágica (Cima). Los 25 árboles que se van a cortar se encuentran diseminados por todo el parque aunque hay mayor densidad de pinos en riesgo en la zona del fondo. En abril, ya se talaron 20 eucaliptos que también presentaban riesgo de caída. Hace tres semanas, el domingo 17 de julio, una intensa tormenta arrancó árboles en varios puntos de la ciudad, entre ellos el parque del Temple.

Hace dos años “hubo algún desprendimiento de ramas durante este evento”, ha recordado el concejal de Sostenibilidad Ambiental, Pedro Fernández. El edil ha señalado que el informe que se ha encargado y cuyo adelanto se ha pedido “traslada la urgencia” del apeo de esos 25 árboles, que se ha iniciado este mismo lunes dado el “riesgo inminente”. Otras medidas son de cuidado o conservación de árboles cuyo estado no es grave, como por medio de cuerdas que sujetan algunas ramas.

Los árboles que se van a talar están “demasiado juntos” y “no pueden mantenerse”, ha contado el concejal. La medida se toma para que “cuando se celebre Cima, el problema no exista ya”. Fernández, que no ha obviado impopularidad de este tipo de medidas, ha insistido en que el Ayuntamiento acomete “medidas que nos recomiendan los técnicos que han estudiado el arbolado”, por lo que espera que no surjan “manifestaciones por desconocimiento. El edil de Sostenibilidad ha justificado así la rueda de prensa de esta mañana, en la que se ha hecho acompañar por el jefe de Mantenimiento de Parques y Jardines, cuya presencia ha agradecido públicamente ya que se encontraba de vacaciones y ha venido expresamente a dar estas explicaciones.

El jefe de Servicio Mantenimiento de Parques y Jardines, Roberto Canedo de Prado, ha explicado que el estudio señala los árboles que presentan riesgos. Los árboles en el entorno urbano, ha explicado Canedo, “no se consolidan igual que un entorno forestal”. Es por ello que “es preciso hacer estudios” como el que se ha encargado para que se tomen las medidas oportunas de cara a “evitar esos riesgos”. El técnico también ha señalado que “no es la misma probabilidad que caiga un árbol en un entorno donde no hay personas que en un entorno masificado”, ha señalado al respecto de Cima.

Se replantarán con especies variadas, aptas para los cambios en el clima y de diferentes tamaño

De cara a replantar árboles en sustitución de los que se están talando, Canedo ha anunciado que “aprovecharemos a seleccionar especies que se han mostrado aptas ante los cambios que hemos experimentado desde hace bastantes años”, cambios relacionados con el cambio climático y con que se trata de coníferas, los pinos, que no están en un entorno forestal sino que son regados.

La renovación del arbolado se planificará buscando especies diferentes para que además se salga “de la monoespecie que tenemos en este parque”, el Temple, donde más del 90 por ciento son coníferas. “Eso no es bueno ni para el mantenimiento ni para el ecosistema”, ha explicado, pues si se tiene tanto de una misma especie, la gravedad de daños por plaga es mucho mayor.

Por eso, el plan es diversificar las especies que haya en los parques. Una vez se detecta un árbol con riesgo, se estudia que especie escoger para sustituirlo. Esta elección toma varios criterios: que sean frondosas, evitando las coníferas; que sean especies distintas, para conseguir diversidad; y que haya también variedad en los tamaños y las alturas.

La resistencia de una masa arbolada a las rachas de viento tiene que ver con la pluralidad de alturas que la compongan, ha explicado Roberto Canedo. “Tener una masa arbórea de la misma altura” impide que el viento se disipe y por tanto, hace que haya más problemas.

Cuando se reciba el estudio completo, se sabrá si además de estas actuaciones urgentes se ha de llevar a cabo alguna más. Este se encuentra avanzado y en los ejemplares del parque luce ya su ficha identificativa. Un estudio similar se llevó acabo con anterioridad en el parque del Plantío y es intención del Ayuntamiento conseguir un informe del estado de todos y cada uno de los árboles urbanos de la ciudad de Ponferrada.

Arreglos en un camino del parque

El concejal Pedro Fernández ha informado este lunes de que se han iniciado los trabajos en el parque del Temple mediante los que se quiere acondicionar uno de los caminos principales y aplicarle una capa de 5 centímetros de mezcla bituminosa. Se responde así a una reclamación ciudadana para facilitar los paseos, sobre todo de personas mayores, los días de lluvia.

Habrá dos entradas desde la avenida del Ferrocarril y otras dos desde la de Portugal. Se ejecutará un drenaje que no dañe los árboles. Cuando se acordó esta medida, se presupuestó en unos 50.000 euros.