El PP opina que el pago de la tasa de basura afectará a la campaña navideña de los comercios

Marco Morala. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, reclamó este lunes al equipo de Gobierno “mayor sensibilidad social con los tributos municipales”. El PP asegura que ha recibido “innumerables” quejas estos días “al recibir los contribuyentes locales, familias y negocios el recibo para el pago del segundo semestre de la tasa de la basura”.

El PP asegura que “muchos ponferradinos nos dicen que están recibiendo el peor regalo para unas Navidades en las que todavía se dejan sentir con fuerza las consecuencias de la crisis económica y social por la pandemia”.

“La gente no se ha recuperado, los negocios no se han recuperado, la sociedad ponferradina en su conjunto no se ha recuperado, y la voracidad fiscal del alcalde hará más lenta y más penosa esa recuperación”, señala Marco Morala.

“Si hemos de juzgar el plan de recuperación del alcalde por el resultado visto hasta este momento en la actividad económica y el empleo, no puede calificarse sino de un rotundo fracaso y merece, como toda su gestión económica, un absoluto suspenso. Pero mientras tanto, sigue empeñándose en sangrar la economía local, lastrando las pocas posibilidades de recuperación que le quedan”, opinan desde el PP.

“Los ingresos globales del Ayuntamiento se pueden equilibrar para que no paguen tanto los ponferradinos, si por ejemplo consiguiesen más apoyo del Gobierno socialista en forma de subvenciones”, proponen desde la oposición, quienes opinan que el “tasazo” se ha “diluido en dos semestres” para que “no sé notase tanto”.

Los populares lamentan que el pago de la tasa de basura “resta capacidad de gasto y renta disponible para que el consumo local alegrase en las Navidades la situación que se ve en las calles de Ponferrada. Todo lo que vaya este impuesto, se detraerá de la capacidad de gasto en la hostelería y el comercio locales en un período del año, como el de las Navidades, que tradicionalmente servía para arreglar un poco lo que no había ido bien en los meses precedentes”.