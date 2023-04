Los TCAE piden a la Junta "hechos y no palabras"

Protesta de los técnicos de auxiliar de cuidados de Enfermería en Ponferrada. / QUINITO

El colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de Castilla y León se ha mostrado "sorprendido" por las últimas declaraciones del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en las que éste aseguraba que sus condiciones laborales estaban garantizadas a pesar del cambio de categoría y, en un comunicado, recuerdan al gobierno autonómico que "hubo otras épocas en las que los ciudadanos creían en las buenas palabras de los políticos, pero eso es añejo. Queremos hechos y nos damos cuenta perfectamente de que esos no entran en sus planes".

Los TCAE recordaron a la Junta que "esta organización quiere que su condición no cambie a TADE en las residencias públicas y los TCAE del Sacyl no contemplan ninguna mejora salarial ni ascenso de grupo en el próximo convenio. No hay ninguna mejora en Castilla y León. Si esto es mostrar respeto a nuestro trabajo, qué será lo contrario".

Por otro lado, pidieron "explicaciones serias" al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, "no solamente a los TCAE, sino a los usuarios de la sanidad pública y de las residencias. Explique la importancia que tiene contar con TCAE en los equipos de trabajo a la hora de atender a pacientes o residentes que precisan de diversos cuidados de enfermería".

Apoyo de Ponferrada Contigo

El partido Ponferrada Contigo mostró este sábado su apoyo al colectivo de TCAE, recordando que "defendemos la sanidad pública y de calidad" y el cambio de categoría "sería una forma más de denigrar lo que es de todos. Convertir los TCAE en TADE significaría que las diversas labores que desarrollan en el equipo de enfermería, además de perjudicar y sobrecargar a los enfermeros, iría en detrimento de los residentes".