El teatro Benevivere de Bembibre acogerá 'Cuentos viajeros'

La narración oral de David Acera Cuentos Viajeros, versión Me como el mundo, tendrá lugar este miércoles a las 20:00 horas en el teatro Benvivere de Bembibre. "Después de mucho viajar por el mundo lo he comprendido: somos, en gran medida, lo que comemos", sostiene Acera.

"A veces viajo con mi imaginación, esa cualidad humana que nos ha permitido continuar como especie animal sobre la faz de la tierra. Pero a veces también viajo en avión, en 'furgo', en caballo o en tren. Y cuando llego a los sitios siempre, siempre, me lo como todo. Gracias a los cuentos he podido visitar países de África, Europa, Asia o América. En ocasiones viajo solo, y otras lo hago en compañía del Dr. Loy, profesor de la Universidad de Oviedo y experto mundial… ¡en el estudio de la capacidad de aprendizaje de los caracoles! Acompáñame en un viaje alrededor del mundo, vente a visitar conmigo distintas realidades, vive mis aventuras, descubre lo que se come en otras partes, valóralo y… ¡adora la ingesta del botillo, tú que puedes!". Así, Acera invita a todo el que quiera a escuchar su espectáculo de narración oral en la capital del Bierzo Alto.