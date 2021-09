Aterriza en el Bergidum la versión teatral del libro “Fariña”: una especie de “Narcos” a la gallega

La versión teatral de “Fariña”, inspirada en el conocido y polémico ensayo de Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, ha sumado más de 45.000 espectadores desde su estreno, pese a coincidir con los peores momentos de la pandemia. La obra, recomendada por la Red Española de Teatros, se pone en escena en el Bergidum el próximo miércoles, 29 de septiembre (20,30 horas) en la temporada 25 del Teatro Bergidum.

Primero fue, en 2015, un ensayo de Nacho Carretero sobre el que llegó a pesar un secuestro judicial y acabó convertido en un super ventas. Carretero navegó en un mar de informaciones, archivos, hemerotecas, entrevistas, haciendo un trabajo de campo exhaustivo que logra concentrar en poco más de 300 páginas todo un panorama socioeconómico y político que explica detalladamente como Galicia estuvo a punto de convertirse en un narcoterritorio, y como las mafias del contrabando cambiaron por completo el paisaje humano de este país.

Tres años después se hizo una serie televisiva de éxito, una especie de “Narcos” a la gallega que puede ser vista en todo el mundo a través de Netflix. Ahora llega al teatro Fariña, que repasa la historia de las últimas décadas de Galicia y de cómo fue posible que mientras una generación de chicos y chicas perdía su vida en el laberinto de la droga, una serie de personajes veían crecer de forma exponencial su poder económico a través del narcotráfico.

El espectáculo teatral, con dramaturgia de José L. Prieto, viene a dar un paso más en esta necesaria confrontación con nuestra historia reciente, tratando de dar voz a los que no la tuvieron hasta ahora y transformando las palabras de Nacho Carretero en la vía escénica. Fariña no descansa y no da tregua al espectador en ningún momento. Un espectáculo por todo lo alto.

Conversaciones entre vecinos de los pueblos, comprando, consumiendo y manejando con soltura el ya conocido Winston de batea. Un alcalde corrupto dispuesto a financiar una verbena, algunos jóvenes que deciden probar la mercancía a escondidas y un largo etcétera de escenas cotidianas y conocidas. El narcotráfico llega al escenario con la misma soltura y rapidez como ocurrió realmente en aquella época en Galicia. El acento colombiano irrumpe en escena para ponernos en situación.

Fariña, ha dicho la crítica, “es un vibrante y dinámico montaje, con música en directo, que se ha convertido en una de las sensaciones del año”. Una oportunidad para que la ciudadanía se reúna en ese gran foro que es el teatro para conocer, de la mano de un equipo profesional de primera línea, una parte esencial de nuestra historia reciente que debemos tener siempre presente, como bien dice el autor en la última línea de su obra: “No debemos olvidar lo que todavía no acabó.” Oswaldo Digón, César Goldi, Sergio Zearreta, Marta Lado y Graciela Carlos integran un reparto dirigido por Tito Asorey.