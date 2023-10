Teatro, música y visitas guiadas en el Museo de la Energía este fin de semana

Este fin de semana en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, se presentan varias actividades culturales. El viernes 20 a las 19:30 horas, el grupo teatral De boca en boca representará la obra "Tonto, loco, salvaje". La obra se centra en el dilema de los estudiantes que luchan por encajar en el sistema educativo. La actuación es gratuita y forma parte del programa Dinamiz-ARTj, promovido por el Instituto de Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).

El sábado 21, de 12:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo un taller llamado "Los talleres del museo: el huerto en otoño". Este taller está diseñado para público familiar y ofrece una oportunidad de aprender sobre las labores del huerto en esta temporada. La participación tiene un costo de 4 euros por persona.

Además, el mismo sábado 21, a las 22:00 horas, con motivo del Día Internacional de la Luna, se llevará a cabo una observación astronómica en colaboración con la Asociación Astronómica del Bierzo. Esta actividad nocturna es gratuita y está abierta al público en general. No se requiere inscripción previa.

Para asistir a cualquiera de estas actividades en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, es necesario hacer una reserva previa llamando al 987400800, enviando un correo electrónico a guias@ciuden.es o visitando la taquilla del museo.

Además, en La Térmica Cultural, el viernes 20 a las 19:30 horas, la compañía Arymux ofrecerá el espectáculo inclusivo "Bailando el silencio". Esta actuación es parte de la IV edición del ciclo Tebaida ad Silentium 2023 y es gratuita. Presenta un viaje lleno de emociones, humor, ternura, música y textos a través de la Signodanza.

El sábado 21, a las 11:30 horas, La Térmica Cultural ofrecerá una visita guiada llamada "Compostilla I: nace ENDESA" para conocer la historia de la central térmica y explorar sus espacios. La actividad es gratuita pero requiere inscripción previa debido al aforo limitado.

También el sábado 21 a las 12:30 horas, el alumnado del Conservatorio Cristóbal Halffter de Ponferrada presentará "In C (En Do)", una obra musical minimalista de Terry Riley en 1964. La entrada a estas actuaciones será gratuita hasta completar el aforo.

Por último, el domingo 22 a las 12:00 horas, el recital "El tema de Clara" de la pianista Noemí Teruel rinde homenaje a Clara Schumann. Esta actuación es gratuita y se enmarca en el programa Dinamiz-ARTj, promovido por el Instituto de Transición Justa (ITJ) y la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN).