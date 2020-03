Tebas confía en que LaLiga se pueda finalizar antes del 30 de junio

Ponferradina-Extremadura / QUINITO

En una entrevista concedida al diario As, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha mostrado su confianza en que la competición en Primera y Segunda División se pueda retomar y completar antes del 30 de junio, después de que la UEFA anunciara el aplazamiento de la Eurocopa para 2021.





En el caso de la Ponferradina, la Segunda División tiene por delante once jornadas para finalizar la temporada regular, a las que habría que sumar el playoff de ascenso a Primera, algo que Tebas considera factible incluso retomando la competición “avanzado el mes de mayo”. Lo que sí está claro es que, de volver a jugarse, habría que disputar varios partidos entre semana.

Sobre la posibilidad de que no se pudiera reanudar la Liga, Javier Tebas no quiso entrar a valorar los diferentes escenarios a la hora de decidir campeones, ascensos y descensos: “Se habla mucho de esto pero es que no es el objeto de debate en estos momentos. No puedo especular sobre estos temas de futuro que ahora no es necesario discutir”.