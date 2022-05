Tebas: "Los grandes clubes no se definen sólo por los ceros de sus cuentas"

Javier Tebas, durante su visita a Ponferrada para participar en los Encuentros del Centenario de la Ponferradina. / QUINITO

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, visitó este miércoles Ponferrada para participar en los Encuentros del Centenario de la Ponferradina y aprovechó para conocer las reformas que el club ha hecho en el estadio de El Toralín y para visitar la exposición del Centenario abierta en el Museo del Ferrocarril.

Tebas destacó a la Deportiva como "un ejemplo de gestión desde hace muchos años con su forma de actuar de acuerdo a los recursos que tiene y cuando llega el momento de invertir en reformas del estadio, lo hace", y añadió que "la Ponferradina es un gran club porque hace las cosas muy bien. Los grandes clubes no se definen por los ceros que tengan en sus balances, sino también por cómo se gestionan y las cosas que hacen en sus entornos y con sus capacidades".

Javier Tebas también habló del final de temporada en Segunda, con el ascenso "muy apretado, aunque pensábamos que el Almería ya lo iba a rematar. Eso demuestra la pureza de nuestra competición, en la que el Alcorcón pudo empatar en Almería y darle emoción a la última jornada. Ascenderá el que se lo merezca porque son 42 jornadas y el que queda primero o segundo es el que se lo ha merecido".

Por otro lado, también se refirió a la posibilidad de parar la competición en Segunda durante el Mundial: "Ojalá pudiéramos tener a nuestros jugadores siempre jugando con nosotros. Al Mundial van a ir, si no recuerdo mal, cinco de Segunda. A las concentraciones van 16 o 17, no podemos parar una competición como LaLiga SmartBank por esa circunstancia y porque necesita su espacio a nivel audiovisual y hay que aprovecharlo. Además son normas que ya se saben cuando se ficha a los jugadores".

Denuncia al PSG

El presidente de LaLiga también habló de la denuncia presentada por el organismo contra la renovación de Mbappé por el PSG, señalando que "antes del viernes denunciaremos el tema ante la UEFA porque es imposible que el PSG pueda cumplir el actual fair play financiero de la UEFA con los números que tiene y con los números que se incorporan con el nuevo contrato de Mbappé. Por lo tanto, ya se sabe que va a incumplir. Es evidente que es imposible paralizar la incorporación, pero desde hace años desde LaLiga luchamos contra los clubes estado y recuerdo que hace tres o cuatro temporadas ya denunciamos al PSG y al Manchester City y fueron sancionados por la UEFA. Lo que pasa es que extrañas decisiones del TAS, con el que soy muy crítico en general, les levantaron las sanciones. Volveremos a intentarlo y espero que esta vez el TAS no sea el que tenga que resolver".

Asimismo, mostró su disconformidad con las recientes declaraciones del presidente del Barcelona pidiendo "complicidad" de LaLiga para ajustar los límites salariales: "He leído unas declaraciones en las que Jan Laporta ha dicho que no había complicidad en LaLiga. No me han gustado, porque complicidad significa que hay mamoneo y hacer lo que se quiera. Si por complicidad se entiende eso, no la hay ni con el Barcelona ni con ningún club. Me duelen esas manifestaciones porque es pensar que existen mamoneos en LaLiga, y hace muchos años que no existen", sentenció.