Teleperformance abre un listado de voluntarios para el ERE con un veto del 20%

Concentración de trabajadores de Teleperformance de Ponferrada en la sede de la compañía ante el anuncio de 158 despidos. / C. Sánchez

La reunión negociadora del ERE de Teleperformance mantenida este martes entre la compañía y el comité de empresa se saldó con la apertura de una lista de voluntarios para acogerse al expediente de regulación de empleo, aunque con un veto por parte de la empresa del 20%, según fuentes de CGT.

Así, los trabajadores de las campañas de Iberdrola, OpenBank, Miravía, Naturgy Ventas, Avanza y Astara no pueden ser parte del ERE "por ser perfil comercial y/o idiomas". Del mismo modo, los mayores de 50 años también quedan excluidos "para no tener penalizaciones económicas", según el sindicato mayoritario en el comité. Además, el turno de tarde quedaría limitado a un máximo de 84 voluntarios "para no desequilibrar los servicios".

Ante esta propuesta, desde CGT insisten en que la empresa debe buscar nuevas campañas y servicios para reubicar a los trabajadores y mejorar la calidad de los puestos de trabajo: "En CGT trabajamos para defender los puestos y las condiciones de trabajo, no para hacer negocio con si pagan un día más de indemnización, ya que la principal pelea del sindicato es garantizar el empleo en las mejores condiciones posibles".