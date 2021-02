Teleperformance creará 300 nuevos empleos durante el primer trimestre del año

Teleperformance Ponferrada. / QUINITO

Teleperformance contratará a más de 300 empleados para el conjunto de sus sedes de toda España, incluida la de Ponferrada, durante el primer trimestre del año. En la actualidad, la compañía ofrece posibilidades a profesionales con perfiles jóvenes, digitales, comerciales y dinámicos que den soporte a sus clientes nacionales e internacionales, tanto en español, inglés como en otros idiomas, en total, 17.

Teleperformance, que forma parte de las 103 empresas en España certificadas como Top Employers 2021 y que también cuenta con las certificaciones Great Place to Work y Great Place to Work for Women, sitúa al empleado como pilar fundamental en su objetivo de ofrecer la mejor experiencia a sus clientes. En palabras del CEO de Teleperformance España, Augusto Martínez, “apostar por el nuevo talento y comprender a las personas significa estar a la vanguardia en innovación. Nuestro negocio no puede tener éxito si no acompañamos a nuestros empleados en su crecimiento y desarrollo profesional. Nuestros profesionales son la clave para seguir aportando valor a nuestros clientes”.

La compañía, que ya viene experimentando un importante proceso de digitalización, ha lanzado un nuevo modelo de trabajo en remoto que hoy desarrollan alrededor del 80% de sus trabajadores. De hecho, Teleperformance prevé que tras la pandemia al menos el 40% del negocio se realice desde casa, lo que supone una revolución para un sector en el que el teletrabajo estaba por debajo del 2% antes de la crisis.