Teleperformance mantiene el ERE para 158 trabajadores de Ponferrada y la parte social cree que busca “el despido barato en vez de alternativas”

Concentración contra el ERE previsto en Teleperformance Ponferrada. / QUINITO

La reunión celebrada este jueves en Madrid con representantes de las plantillas de todas las plantas de Teleperformance afectada por el Expediente Regulador de Empleo anunciado para 305 personas, 158 en el centro que la compañía tiene en Ponferrada, no sirvió para modificar el planteamiento de la empresa, que asegura que no puede reubicar a esos trabajadores, mientras la parte social defiende que busca “el despido barato en vez de alternativas”.

Los representantes de los trabajadores preguntaron por qué se oferta trabajo en otros países requiriendo hablar español mientras aquí se impone un ERE. “Teleperformance no nos está presentando realmente datos sobre las pérdidas del servicio de Vodafone o Netflix, sino todo lo contrario. Hay llamadas que no llegan a contestarse, lo que eleva la carga de trabajo, repercutiendo directamente en nuestra salud mental y provocando absentismo. Por ello, seguimos sin entender que la empresa nos plantee este ERE y un dato hipotético de bajada de llamadas no justifica el despido de nadie”, argumentan.

Así las cosas, ven más motivos que nunca para secundar la huelga convocada para el lunes 18. “Es muy importante que todos colguemos los cascos, que participemos” reclaman desde la CGT, organización que ostenta la presidencia del comité de empresa en la planta berciana.