El presidente de Templarium pide más ayudas para el pequeño comercio

Inauguración de la Feria de las Rebajas de Verano de Templarium. / QUINITO

El presidente de la asociación de comerciantes Templarium de Ponferrada, Felipe Álvarez, pidió más ayudas y menos trabas para el pequeño comercio en la inauguración de la Feria de las Rebajas de Verano, que desde hoy jueves y durante el fin de semana ofrecerá descuentos de hasta el 80 por ciento en los establecimientos adheridos a la asociación.

Álvarez lamentó que "desde que comenzó la pandemia somos los que más están sufriendo, porque las empresas grandes tienen financiaciones a las que nosotros no llegamos. Primero fueron las mascarillas, luego cambios constantes en las normas y ahora tenemos unas nuevas normas que no entiendo y que no benefician a nadie. ¿Cómo voy a tener a una persona probándose ropa a 27 grados?", se preguntaba el presidente de Templarium.

Por ello, reclamó a las administraciones, desde las locales hasta la Unión Europea, "que intenten ayudarnos, porque lo están haciendo fatal desde el primer minuto. Somos los que alimentamos a las ciudades pagando impuestos como autónomos y necesitamos que nos echen una mano". En este sentido, criticó que "es absurdo estar adelantando que en octubre va a venir una recesión económica, porque eso lo que hace es retraer a la gente a la hora de consumir y que les salgan las cuentas. Hay que lanzar un mensaje de positividad para que la gente salga", finalizó, animando a la ciudadanía a participar en esta Feria de las Rebajas.

Bonos al comercio

Por su parte, la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, Lorena Valle, recordó que los bonos "Yo Ponferrada, ¿tú?" están disponibles para utilizar también en la Feria de las Rebajas, señalando que ya hay cerca de un centenar de comercios adheridos: "Animo a todo el mundo a adquirir estos bonos, ya que además ahora están disponibles al instante, sin tener que esperar por la tarjeta".

Valle manifestó que hay buenas expectativas en cuanto al funcionamiento de estos bonos, que estarán disponibles hasta final de año, y destacó que en estos momentos "quizá son las librerías las que más se están beneficiando por la vuelta al cole, pero creo que vamos a tener buenos resultados a final de año".