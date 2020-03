Templarium pide medidas para proteger al pequeño y mediano comercio

Felipe Álvarez, presidente de Templarium / QUINITO

La Asociación de Comerciantes Templarium de Ponferrada ha pedido a las administraciones públicas una serie de medidas encaminadas a proteger al pequeño y mediano comercio ante el “azote económico” que el estado de alarma provocará en este sector, que mantiene la mayoría de sus establecimientos cerrados.

En el ámbito económico, los comerciantes piden que se aplacen las obligaciones fiscales trimestrales hasta el 20 de mayo y que la presentación del Impuesto sobre la Renta se prorrogue hasta el mes de septiembre. Asimismo, solicitan a los propietarios de los locales comerciales que eximan a sus inquilinos del pago de la renta hasta que finalice el estado de alarma.

Por otro lado, Templarium reclama la prohibición del comercio online de artículos que no sean de primera necesidad, por lo que supone de competencia desleal y por el potencial riesgo para los trabajadores de las empresas de reparto. Asimismo, consideran “fundamental” una nueva regulación del periodo de rebajas, proponiendo que este año comience el 1 de agosto y que, una vez finalice el estado de alarma, no se permitan promociones especiales para no perjudicar a los pequeños comerciantes.