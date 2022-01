Templarium regala 3.000 euros en su gran roscón de Reyes

Fátima López y Raimundo Martín, durante la presentación del gran roscón de Reyes de Templarium. / QUINITO

La asociación de comerciantes Templarium de Ponferrada celebra este martes, 4 de enero, a las 17.00 horas en la avenida de España la tercera edición de su gran roscón de Reyes, después de dos años en los que la pandemia impidió llevarlo a cabo. En esta ocasión, Templarium esconderá vales por valor de 3.000 euros, repartidos en premios de 100, 50 y 25 euros, para gastar en los establecimientos adheridos a la asociación.

La representante de Templarium, Fátima López, señaló que el canje deberá hacerse durante los días 4 y 5 de enero, siendo habitual que los afortunados lo hagan en el mismo momento de obtener el premio. Como novedad, apuntó que “este año hemos hecho los premios más pequeños para que se repartan más” y recordó que esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta de Castilla y León.

Para tener derecho a un pedazo del dulce y, con ello, a la posibilidad de obtener uno de los vales premiados, será necesario presentar el tiquet de compra o consumición en cualquiera de los 120 establecimientos que forman parte de Templarium.

Navidad “muy floja”

A falta de las últimas compras de Reyes, Fátima López afirmó que la campaña de Navidad en los comercios ponferradinos ha sido “muy floja. Se ha notado un bajón muy grande tras un año que ya fue malo en general, pero esperamos que en estos días que faltan para Reyes se compren los regalos en nuestras tiendas”.

De cara al año que acaba de comenzar, la portavoz de Templarium pidió “salud y trabajo para todos, tanto para los comerciantes como para el resto de ciudadanos” y pidió a las administraciones “que sigan colaborando y confiando en nosotros como la mejor asociación de comerciantes de Castilla y León”. En este sentido, apuntó que iniciativas como la tarjeta ‘Yo, Ponferrada. ¿Tú?’ son “una buena idea para seguir apoyando al comercio”.

La hostelería, en horas bajas

Por su parte, el representante de los hosteleros de Templarium, Raimundo Martín, aseguró que “en hostelería estamos igual que el comercio. En lo referente a restauración, la gente ha cogido miedo y ha anulado muchas reservas, en torno al 60 por ciento, cuando ya teníamos el material comprado. Y eso también repercute en el comercio, porque si la gente no sale a cenar, no va a la peluquería, no se compra ropa, calzado… A nivel de salir a tomar vinos o cortos sí ha habido movimiento, pero con las comidas y cenas ha habido un bajón”.