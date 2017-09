Vega de Espinareda volverá a ofrecer a la Virgen de La Encina sus mejores presentes en el Día del Bierzo, más de medio siglo después de la última vez. En 1965, el Valle de Finolledo era municipio propio, por lo que no participó en el acto, hoy en cambio es uno de los 12 pueblos que componen este municipio berciano castigado por la despoblación rural y una pirámide poblacional cada vez más envejecida. Su alcalde, Santiago Rodríguez, al frente del Consistorio desde hace una década, confía en los recursos de la zona y las puertas que le abre el hecho de pertenecer a la Reserva de la Biosfera como salidas a una crisis ocasionada por la muerte de la minería y todos los sectores a los que daba de comer el carbón en la comarca: las centrales térmicas, la industria…

El socialista pedirá el viernes día 8 de septiembre a la patrona “un milagro divino” que saque al Bierzo de la complicada situación en la que se encuentra, a Diputación de León que termine las carreteras de San Pedro de Olleros y de Burbia y que asfalte la pista de San Vicente, a la Junta de Castilla y León que apruebe los fondos del Plan de Dinamización de Cuencas Mineras para poner en marcha un matadero municipal que cree un sello de calidad ganadero y liberar los fondos para crear una empresa de aprovechamiento forestal, y a los vecinos “generosidad” para vender sus fincas privadas convertidas en “monte” en los últimos años al oriundo de Sésamo que quiere iniciar una plantación de 2.000 hectáreas de almendros y avellanos.

Este año el Ayuntamiento encargado de hacer la ofrenda a la patrona del Bierzo es Vega de Espinareda, aunque no le tocaba. ¿Cómo y cuándo le comunican si quiere que sea su municipio el que la lleve a cabo?

Le tocaba a Trabadelo pero se encontró con que no tenía gente suficiente para hacer la ofrenda con lo cual nos comunicaron a nosotros en julio si podíamos hacerla. Antes de decir un “sí” tenía que saber con quién podía contar. Una vez que hablamos con Avelino, el párroco, con las bandas de gaitas, la escuela de panderetas y gente que podía participar dijimos “adelante”. ¡Y ahí estamos, con todo preparado y esperando que la ofrenda salga lo mejor posible para todos!

Qué significado tiene para el municipio hacer la ofrenda.

La ofrenda a la Virgen de La Encina es un tema histórico ya. Cada año lo hace un municipio y lleva haciéndose desde tiempos muy remotos, no sé si 100 años o algo así. Creo recordar que a Vega de Espinareda le tocó en el año 65 la otra vez. En 2008, la Virgen estuvo haciéndonos una visita que recorrió todos los pueblos del municipio, encontrándose prácticamente con todas las Vírgenes desde El Espino, Vega y todos los pueblos de Burbia, etcétera.

Es una alegría poder intervenir en la ofrenda de la Virgen de La Encina en un día tan señalado como es el Día del Bierzo y lógicamente las fiestas de Ponferrada. Es una alegría y un honor.

Qué se recuerda en el pueblo de esa ofrenda de 1965.

Yo era muy pequeñito de aquella, tenía muy pocos años, y sí me acuerdo de ver algunas mozas vestidas con el traje regional, algo que entonces era difícil de ver. Lo que me transmitieron es que habían hecho la ofrenda las mozas casaderas y los mozos que eran los quintos. Hay que considerar que entonces sólo era Vega, el Valle era un Ayuntamiento independiente. Entonces no tenía el colorido que tiene hoy en día pero era muy emotivo porque era un acto muy religioso.

¿Cuántas personas van a participar en la ofrenda este año?

Va a participar mucha gente, no sólo en la ofrenda “oficial”, por decirlo de alguna manera. Lo hemos distribuido considerando que cada pueblo haga una ofrenda particular. Somos 12 pueblos, con lo cual, por cada pueblo van a participar mínimo tres personas, estamos hablando de mucha gente. Con eso ya son 36, a parte de los portadores de la Virgen que van a ser como mínimo 40. Ya estamos hablando de setenta y tantas personas, mas toda la gente que quiere participar y yo sé que hay un montón de gente con trajes regionales para llevar las flores y demás. Tranquilamente puede que participen de todo el municipio 150 personas.

No es un día de fiesta para el municipio, entonces mucha gente trabaja, pero en principio la mayor parte de la gente quiere participar y la verdad es que es curioso porque en las reuniones te das cuenta que hay gente muy ilusionada.

Sin desvelar ningún secreto, ¿qué se puede adelantar de cómo será la ofrenda?

Yo no sé si se verá algo especial. Algunos pueblos tienen pendón y lo llevarán, la banda de gaitas va a actuar, los de panderetas estarán allí también… Nosotros no podemos ofrecerle nada especial pero es verdad que tenemos que pedirle unas cuántas cosas. Hay una serie de cosas que se degradan con el tiempo y que no somos capaces de parar. No sé si tiene que haber intervención divina pero algo tendrá que haber.

Insistiré mucho en el despoblamiento que hay en las zonas rurales, la falta de atención por parte de las administraciones a estas zonas aunque se nos llene la boca de decir que las apoyamos y que traemos proyectos pero la triste realidad es que no es así. Todo son problemas, todo son trabas…

Luego qué vamos a decir del Bierzo. La situación es un poco catastrófica, por decirlo de una manera suave. La minería desaparece, lo que lleva la minería como puedan ser las centrales térmicas tienden a desaparecer también si no hay carbón nacional, toda la industria que hay alrededor va a recibir un varapalo tremendo y ¿qué se prevé a futuro? Despoblación. De verdad que necesitamos una intervención casi divina para parar esta situación.

Luego hay que engancharse al carro del futuro que pasa por tener las mismas posibilidades que pueda tener una gran ciudad, conectarte a Internet o hacer una serie de cosas que te van a ayudar a futuro, esos son los términos por los que va a ir mi discurso.

¿Tendrá tintes reivindicativos?

No quisiera ser muy drástico en ciertos temas pero la verdad es que sí tiene que ser reivindicativo porque la triste realidad es que el Bierzo está en retroceso: la minería, la pizarra si me apuras… Es verdad que las explotaciones agrícolas u otras cosas parece que despuntan un poco pero que en todo caso no tienen la capacidad de sustituir al carbón.

Me gustaría hablar un poco de nuestra zona como privilegiada porque es un Reserva de la Biosfera y tiene formas de aprovechamiento para fijar un poco más población, para evitar que se vaya mucha gente joven, que pueden ser temas ganaderos, de aprovechamiento de agricultura de montaña. Me gustaría también que la gente de estas zonas piense que tiene muchas fincas rurales que están claramente desaprovechadas, en monte, que son pasto de los incendios, y hay gente que quiere aprovecharlo.

El dicurso se centrará en la despoblación, acusa mucho la despoblación el municipio de Vega de Espinareda

Tenemos la suerte de que perdemos población sistemáticamente todos los años pero de una manera tranquila. Hablamos de 20, 25, 30 personas al año.

Es verdad que hace diez años me quedé muy sorprendido porque no tenía la visión tan clara como me la dio el papel. Hicimos una relación de habitantes por edades, una pirámide poblacional, y me encontré con una pirámide muy envejecida hace 10 años. La realidad es que hoy ha envejecido mucho más y eso lo dice la gente que va al colegio, la gente que se ha ido de aquí de una edad, un ejemplo serías tú, la realidad es esa. En este momento el municipio de Vega tiene unos 1.700 mayores de 65 años y la realidad es que de los 2.200 no sé si los habrá por desgracia. Si no son mayores de 65 al menos mayores de 60 sí. ¿Entonces qué porvenir tiene una zona de estas características? O apuestas por lo que tienes o la cosa se complica.

¿Se están dando de alta jóvenes en agricultura y ganadería en el municipio?

La Reserva de la Biosfera tira un poco del carro. En Vega se ha movilizado alguna gente en aprovechamientos como segunda posibilidad en el sentido apícola, de aprovechamiento de castañas y demás. Yo creo que tenemos un proyecto en ciernes que sería una barbaridad dejarlo escapar. Sería un crimen total para esta zona. Hay que ser menos egoístas en el sentido de poner a disposición o no de alguna gente que quiere aprovechar los recursos y ser capaces de dinamizar un poco más el municipio.

El monte es monte y está lleno de escobas, que más que escobas ya son árboles. Si no somos conscientes nosotros de la situación acabaremos desapareciendo de aquí no tardando muchos años y, ¿luego qué?

¿El proyecto del que habla es el de Sésamo?

Sí. Hay un oriundo de Sésamo que quiere iniciar una plantación de 2.000 hectáreas de almendros, avellanas y demás. Que alguien sea capaz de arriesgarse en su tierra y en su pueblo por esto me parece digno de encomio. La realidad es que vamos a ver si es capaz-de. Yo espero que sí y desde luego el apoyo del Ayuntamiento sabe que lo tiene a muerte pero es un conjunto de cosas que es complicado de encajar. A la gente hay que pedirle que sea generosa hablando claro.

El problema, entre comillas, para llevar a cabo ese proyecto es que se necesitaría una extensión de muchas hectáreas juntas, que pertenecen a muchos pequeños propietarios.

Eso es. Son muchas hectáreas y muchas parcelas particulares. ¡En ello estamos!

Le ve futuro, en el sentido que, ¿considera que los vecinos van a vender las parcelas necesarias?

Creo que sí porque es el primer paso. En este momento que el mercado demanda hay que aprovecharlo. Si dejamos pasar el tiempo esas cosas desaparecen. Hace unos años había muy poca ganadería por aquí, y sin embargo hoy en día tenemos una cabaña ganadera de vacuno importante por toda esta zona porque se empezó a trabajar con los ganaderos y ahí están funcionando.

La segunda parte es dar la posibilidad de que todo lo de aquí salga de aquí directamente. La calidad es algo que se aprecia mucho en muchos sitios. Vamos a intentar ser capaces de dársela. Si somos capaces de hacer el matadero con el despiece y la facturación de la propia carne, con un sello de calidad, estoy convencido que sería un aliciente importante para la zona también.

Ahora que ha mencionado el matadero, ¿en qué consiste el proyecto?

La Junta de Castilla y León tiene un Plan de Dinamización para las Cuencas Mineras. Nosotros somos Ayuntamiento minero y dentro de ahí hay dos proyectos que hemos planteado con posibilidades de hacerse. Hemos dado unas cantidades aproximadas y desde luego si la Junta abre esa posibilidad en el municipio de Vega de Espinareda estoy completamente seguro de que va a haber gente privada que va a aprovechar esa situación para crear algo importante. Pero claro, también hay que asegurarse muy bien porque cazasubvenciones hay muchos.

De qué subvención estaríamos hablando y cuál es el segundo proyecto que se planteó a la Junta.

El otro proyecto estaríamos hablando de aprovechamiento forestal en todo lo que tiene que ver con los pellets o demás. Se traduciría en limpiar los montes, hacer una serie de cosas que supone aprovechar lo que tenemos. No quiero hablar del turismo porque la realidad es que todo eso conlleva seguir trabajando para que la gente nos venga a visitar. Somos una Reserva de la Biosfera, tenemos de todo. Muy mal aprovechado, sí, ¿quién tiene la culpa? El primero el Ayuntamiento que no es capaz o no tiene el dinero suficiente para. Pero la realidad es que estamos trabajando en pequeños proyectos como poner en valor las pinturas rupestres de la Peña de Piñera, poner en valor el Castro de Piñera, rutas turísticas… Estamos intentando dinamizar esta zona como sea. Aprovechamiento por el verano de las playas fluviales intentando que nos conozca la gente. Tenemos el Monasterio de San Andrés que sería otro punto de futuro pero cómo no lo sé.

Otra fórmula, quizá, para fijar población es mantener vivo el colegio. Este año se ha conseguido que la Junta mantenga el número mínimo de alumnos en la ESO en 8 para no cerrar las aulas de primer y segundo curso, ¿es un reto también eso?

Es un reto pero la realidad es que es cuestión de tiempo que las perdamos. Lo que tiene que venir detrás son los niños empujando y en la zona cada vez hay menos. Ya no sólo pasa aquí, está pasando en toda la zona rural. Nosotros estamos en la cuerda floja de quedarnos sin colegio. Lo van a mantener casi por deferencia, pero nada más. La situación es complicada.

Entonces a la Virgen qué le pedimos: trabajo, niños, trabajo para que vengan los niños…

¡De todo! El futuro sin niños es incierto. Los niños no paran en los pueblos, se acaban marchando a otro más grande. A Cacabelos, a Fabero, a Vega…

En verano sí que habrá habido niños en el municipio, ¿qué balance hace del verano y del año?

El verano tremendamente bien. No nos acompañó el tiempo esta última quincena pero la realidad es que empezó muy pronto. En junio ya nos demandaban tener las playas fluviales funcionando y la verdad es que ha habido una afluencia masiva de gente. Ha habido mucha gente recorriendo las rutas y seguimos trabajando en esa línea.

Nadie dice que está contento porque todos quieren ganar más pero se les nota que lo están. La gente podía venir espaciada a lo largo del año en vez de tantos juntos en verano pero no depende de nosotros, depende del buen tiempo (bromea).

No sabría decir cuánta gente ha pasado por el municipio pero en el río de Vega había días de estar como en Marbella, de no tener sitio dónde poner la toalla. Había muchísima gente.

Y para finalizar esta entrevista por los temas de actualidad, ¿qué proyectos se han llevado a cabo en el municipio, cuáles se están desarrollando ahora y cuáles faltarían por hacer?

En el municipio lo que estamos haciendo es rematar cosas, por decirlo de alguna manera. Hay cosas que no dependen de nosotros, que es el tema de comunicaciones entre pueblos como las carreteras de Burbia y la de San Pedro, que son las dos únicas que necesitamos terminar. También nos gustaría tener una salida por la de San Vicente, que está en proyecto. Tengo constancia de que Diputación está trabajando en ello para poder solventarlo lo antes posible y luego a nivel Ayuntamiento estamos terminando o ampliando la plaza del Ayuntamiento con una calle paralela para tener más acceso a la zona del monasterio. Las calles están bien, hay que retocar alguna pero como todo en la vida. Lo que es el tema básico como el agua, saneamiento y demás está prácticamente en perfecto estado. No hemos tenido siquiera problemas de agua este verano que ha sido un tema muy importante porque es verdad que el problema anterior tuvimos más agua pero surgieron problemas por alguna avería que tuvimos.

Confederación Hidrográfica está arreglando una zona de la reguera de Castellanos que llevábamos mucho tiempo demandando y que seguiré demandando para que se arreglen algunos tramos más y poco más.

De proyectos de futuro vamos a adecentar un poco más la zona de la playa fluvial y la carretera de Berlanga y continuaremos con La Conchera.

Agradezco mucho a Educación que hayan terminado el techado del Colegio Piñera porque ahora tenemos una zona para que jueguen los niños que cubre totalmente la zona del campo y estamos aprovechando todo lo que podemos para que esto funcione adecuadamente. Hemos puesto algunas rutas en marcha como la ruta de las Pinturas y del Castro y queremos hacer más cosas de esas características porque lo que queremos es dinamizar esta zona. Tenemos una BTT de bicicleta de montaña el día 17 de septiembre como primera experiencia a ver si somos capaces de que la gente que venga por esta zona siga viniendo a hacer excursiones de montaña y estos deportes que ahora mismo tienen mucho tirón y seguiremos haciendo cosas hasta que seamos capaces de dinamizar mejor la situación.