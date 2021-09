Bolo y Ramis se saludan antes del partido. / LaLiga

El entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se fue del Heliodoro Rodríguez López dolido por la derrota pero, especialmente, por la falta de reacción de su equipo tras encajar el 1-0. Bolo resumió la primera derrota de la temporada asegurando que “Hemos hecho una primera parte muy buena y en la segunda los pequeños detalles han marcado el partido, con una buena estrategia de ellos y un gol de cabeza. Me hubiera gustado ver a la Ponferradina de la primera parte y no la de la segunda, que no ha sabido jugar el partido. El gol nos ha hecho mucho daño y es algo que hemos hablado muchas veces, eso no puede cambiar nuestra forma de actuar. Tras el segundo gol ellos han matado el partido porque son un equipo con experiencia y no hemos tenido fluidez con el balón para crear peligro”.

A pesar de no estar contento con el juego de los suyos en la segunda mitad, Bolo tiene claro que esta derrota no debe afectar a la trayectoria de la Deportiva: “No creo que esta derrote afecte al equipo, hoy estaremos tristes y mañana volverá a salir el sol. En fútbol muchas veces pierdes y al día siguiente hay que ir a entrenar con la misma alegría. Disfrutando es como llegan los resultados. Cuando te dan un golpe hay que levantarse y no tengo ninguna duda de que este equipo va a hacerlo“.