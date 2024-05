Teresa Mata: “Hay que fomentar el diálogo y no la confrontación en la búsqueda de la propuesta que pueda hacer factible la Facultad de Medicina”

“Transparencia, esfuerzo, diálogo, consenso y compromiso”. Estos son los valores que defiende la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, Teresa Mata Sierra, para una nueva etapa en la institución académica.

La que fuera subdelegada del Gobierno en León entre 2015 y 2018 es una de las candidatas para el Rectorado de la ULE, cuyas elecciones se celebrarán el próximo jueves, 9 de mayo. Bajo el lema ‘Res non verba | Hechos, no palabras’, Mata propone crear una universidad “cuidadora, integradora, líder y propia del siglo XXI” en la que los estudiantes serán “el verdadero leitmotiv” de las acciones y para la que apostará por “la estabilización y rejuvenecimiento de la plantilla”.

Convencida de que para luchar por llevar a la ULE la Facultad de Medicina será necesario ser “razonable, insistente y resiliente”, la candidata también propone la creación de un Grado en Comunicación en el Campus de Ponferrada, donde también quiere “desarrollar y consolidar un campus de excelencia en Ciencias de la Salud y en las Ingenierías que ya se imparten”.

¿Qué le ha motivado a presentarse al Rectorado de la Universidad de León?

La ilusión de ofrecer lo mejor de mí a una institución que me ha dado mucho, de la que me siento profundamente orgullosa, a la que estoy infinitamente agradecida y con la que me siento fuertemente comprometida.

¿Qué modelo de universidad propone?

Una universidad cuidadora, integradora, líder y propia del siglo XXI.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Consolidar los logros obtenidos por la Universidad mediante la mejora continua de la calidad de la enseñanza que impartimos, incrementar nuestro nivel de investigación para alcanzar las más altas cotas de excelencia, reconocer a nuestros estudiantes como los principales beneficiarios de toda actividad docente e investigadora y colocarlos en el centro de nuestra atención, cumplir con las legítimas expectativas de los diferentes estamentos que conforman la ULE, facilitar un diálogo constante y permanente con los diferentes estamentos y sus representantes, favorecer una relación permanente y fluida con todas las instituciones, mantener vivo el debate sobre nuestra Universidad, y situarnos constantemente al servicio a la sociedad.

Diferenciadas por áreas, ¿en qué se centrarán las dirigidas a los estudiantes?

Los estudiantes son el verdadero leitmotiv de nuestras acciones y los destinatarios últimos de nuestro quehacer universitario. Debemos generarles un sentimiento de pertenencia a esa universidad cuidadora que se preocupa de proporcionarles una docencia de calidad, una investigación de excelencia y una educación superior basada en valores que les acompañen el resto de sus vidas.

¿Qué propone para el profesorado y el equipo investigador?

En respuesta a las exigencias de la Losu, debemos encontrar nuevas fórmulas de génesis y estabilización de nuestro profesorado universitario, facilitando y agilizando su carrera académica y proporcionándole las herramientas necesarias para ello. También debemos reconocer su esfuerzo y cuidar especialmente a los más jóvenes para facilitarles un camino profesional, que no es nada fácil pero merece muchísimo la pena.

¿Y para personal técnico de gestión, administración y servicios?

El personal técnico de gestión y de administración y servicios merece una verdadera carrera profesional horizontal y vertical diseñada para fomentar su implicación en el logro de los objetivos de la institución como la ULE que, por pertenecer al ámbito de lo público, debe enmarcarse necesariamente en parámetros como la igualdad, el mérito, la capacidad, la transparencia, la publicidad y la concurrencia.

¿En qué aspectos se centrarán las prioridades presupuestarias?

En la estabilización y rejuvenecimiento de la plantilla, en la mejora de las infraestructuras docentes y en ampliar todo lo posible la internacionalización de la ULE.

¿Tiene en mente alguna acción en cuanto a infraestructuras?

Terminar las infraestructuras proyectadas y en curso y mejorar todo lo posible las existentes. A medio plazo construir una Facultad de Medicina.

¿Plantea alguna propuesta concreta para el Campus de Ponferrada?

Me gustaría implantar algún Grado vinculado a Comunicación y, sobre todo, desarrollar y consolidar un Campus de excelencia en Ciencias de la Salud y en las Ingenierías que se imparten actualmente, buscando ampliar el número de alumnos mediante la internacionalización y la implantación de posgrados de especialización en dichas ramas.

¿De qué forma luchará por la obtención de la Facultad de Medicina?

Siendo razonable, insistente y resiliente y sin fomentar la confrontación, sino el diálogo en la búsqueda de la propuesta que pueda ser factible.

¿Está entre sus prioridades la petición de alguna otra titulación?

Me gustaría intentar Comunicación e incluso vincularla con IA, así como desarrollar posgrados semipresenciales y no presenciales aprovechando las titulaciones que ahora se imparten y la especialización del profesorado de las mismas.

Entre las novedades de la Losu se encuentra que el cargo de rector sea por seis años sin posibilidad de renovación en el cargo, ¿qué opina al respecto?

Me gusta mucho más este modelo que el anterior. Es un plazo más que razonable para culminar un proyecto y el compromiso que supone un programa rectoral. Eso sí, deben rendirse cuentas a la comunidad universitaria durante todo ese periodo, explicando lo que se hace en cada caso y cómo trascurren la consecución de los logros que nos propongamos.

También obliga esta ley a la elaboración de unos nuevos estatutos, ¿cuál es su idea para ellos?

Es una urgencia para la Universidad, lo mismo que el desarrollo normativo de muchos de los mandatos que contiene en sus disposiciones finales. Debería haberse abordado ya y no entiendo el importante retraso que perjudica los intereses de la ULE. Lo que deseo es que se produzca el mismo hecho que vivimos respecto del actual Estatuto de 2003 ,en el que la propuesta de la Comisión que lo elaboró, y de la que fui presidenta, propuso un Estatuto por consenso, aprobándose todos sus artículos por consenso por nuestro claustro. Eso es lo que de verdad me gustaría.

Finalmente, ¿por qué cree que deberían elegirla a usted el próximo jueves?

Porque creo que con los valores que propugno y que siempre he llevado a la práctica: transparencia, esfuerzo, diálogo, consenso y compromiso, le irá bien a la Universidad de León y nos irá bien a todos.