Terrazas: “Hemos vuelto a merecer más”

El entrenador de la Deportiva Ponferradina, Carlos Terrazas, ha valorado el empate 2-2 conseguido por su equipo ante los gallegos del Rápido de Bouzas. “Las mejores ocasiones han sido para nosotros, pero de nuevo nos ha faltado definición. Ha sido un partido bonito para el aficionado, pero finalmente no han podido ver el triunfo de su equipo. Los dos goles nuestros, han sido golazos y especialmente en la segunda parte me ha gustado mucho como han estado mis jugadores. Hemos sabido reaccionar muy bien tras el segundo gol de ellos y hemos tenido aún opciones para poder marcar. Además no han anulado dos tantos” recalcó.

Sobre el futuro y el choque del próximo domingo ante el Cerceda: “Hay que ir a por todas a Cerceda para conseguir ya cuanto antes la permanencia. El rival no va ser fácil, a pesar de que están descendidos. Nos van a poner las cosas muy complicados. De esto estoy muy seguro. Debemos de seguir en esta línea, porque creo que estamos en el camino correcto. Tampoco nos podemos olvidar de escalar posiciones para intentar estar la próxima temporada en la Copa del Rey”.