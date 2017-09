El entrenador de la Deportiva Ponferradina ha valorado de forma positiva el pase a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. “Ha sido un partido copero de los que sabes que hay momentos en los toca sufrir pero creo que somos justos vencedores. Nos faltó matar el encuentro en la recta final pero hay que estar muy contentos con este triunfo que para nosotros es muy importante porque en la siguiente ronda jugaremos ante un equipo de Primera División. Tiene mucho mérito esta clasificación. Me alegro mucho por el gol que ha marcado David Caiado. No tenemos un plantilla demasiado amplia pero estamos todos muy unidos. Nos va a venir bien esta victoria. No me parece mal que la siguiente eliminatoria sea ya a doble partido. Ahora toca pensar en la liga y en el compromiso del domingo en El Toralín ante el Real Valladolid B”.