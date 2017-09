El míster de la Deportiva Ponferradina, Carlos Terrazas ha analizado la derrota del equipo 1-o en la cancha del Coruxo. “Hemos llegado en muchas ocasiones pero no hemos conseguido marcarlas. Nos ha faltado el gol. Nos hay que poner peros a la derrota porque hay que tener efectividad en las llegadas. Los jugadores han tenido buena actitud pero no me puedo ir satisfecho porque hemos perdido. Nos viene bien tras perder tener partido de Copa el miércoles. Queremos resarcirnos cuanto antes pero tenemos muy claro que jugar ante la Segoviana en la competición copera tampoco va a ser fácil. Quiero ver que el equipo marque fuera de casa. No podemos tener fuera un balance tan exiguo”.