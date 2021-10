El director de la Ciuden, Arsenio Terrón. / EBD

El director de Ciuden, Arsenio Terrón, se mostró optimista respecto al futuro de la Ciudad de la Energía tras el anuncio por parte del Instituto de Transformación Justa (ITJ) de destinar 30 millones de euros en las tres próximas anualidades a los proyectos con hidrógeno verde que se quieren poner en marcha en el Bierzo, además de la intención del Gobierno de España, reiterada por el presidente Pedro Sánchez, de revitalizar estas instalaciones.

Terrón afirmó que “si hay algo claro ahora es que la Ciuden va a seguir, porque esos 30 millones a los que ha aludido la directora del ITJ vienen del Plan de Resiliencia de la Unión Europea, no es cosa del Gobierno. Una vez que Europa lo acepta pasa a ser un acuerdo de Estado y el que venga detrás estará obligado a mantenerlo. Además, abarca un plazo de 2021 a 2028, por lo que hablamos de un periodo de tiempo prolongado en el que si se pone en marcha uno de estos proyectos de generación y almacenamiento de energía, va a mantenerse de manera estable a lo largo del tiempo”.

En cuanto a los posibles proyectos a poner marcha en el Bierzo, Terrón afirmó que todavía están en estudio: “Es complicado, de todas las opciones que hay, decidirse por una, porque tiene que haber una estrategia a nivel de Estado para que cada uno de los centros haga una opción diferente. Hay mucho análisis previo hecho, pero tenemos que terminar de definir cuál es el más adecuado. Generar hidrógeno para utilizarlo sobre todo en movimiento de vehículos de gran tonelaje y, a la vez, utilizarlo para almacenar la energía que se produce por fuentes renovables. En esa doble vertiente estamos trabajando y eso también nos obligará a remodelar las instalaciones para adecuarlas a esas iniciativas, yo creo que a partir de primavera”.

Apertura de la sede central de Ciuden

Donde no se quiso poner plazos Arsenio Terrón fue en la apertura de la sede central de Ciuden en la antigua central de Compostilla I, lamentando que “los plazos administrativos son tan extremadamente lentos que hacen que todo vaya más pausado de lo que nos gustaría. Es cierto que se va dilatando y me habéis escuchado muchas veces decir que queremos que se ponga en funcionamiento en tal fecha, pero ya no me atrevo a dar plazos. En el momento en el que lo posibiliten los trámites administrativos y legales, se hará”.

Eso sí, Terrón aseguró que comprende “la preocupación de la ciudadanía por que las cosas no terminen ejecutándose. Entiendo que la población esté siempre alerta y sea exigente a la hora de poner en marcha este tipo de procesos”.