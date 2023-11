Íñigo Vélez. / QUINITO

Íñigo Vélez reconoció en la rueda de prensa posterior al partido que la victoria ante el Teruel supone un alivio después de la peor semana de la temporada, en la que se perdió ante la Cultural en Liga y el Barbastro en Copa: “Hemos hecho un gran partido y lo necesitábamos, porque veníamos no sólo de esas dos derrotas, sino de otros tres empates. Veníamos con esa rabia de sacar la victoria y ha sido un partido muy completo La primera parte ha sido muy igualada y el gol, aunque es una acción aislada, es fruto de la presión hacia adelante. En la segunda parte hemos estado mejor con el balón, con más paciencia y ganando más duelos. Al final nos vamos contentos por ganar, dejar la portería a cero y meter dos goles”.

Vélez destacó especialmente el trabajo de los suyos en defensa: “Sabíamos que tras robo con Carrique o Ernesto podíamos tener espacios para aprovechar. A nivel defensivo el equipo ha estado muy bien, junto y ganando las segundas jugadas. El Teruel sólo había perdido un partido en casa y sabíamos que iba a ser complicado. Haber acertado con esas dos ocasiones es bueno, pero hay un gran trabajo defensivo impidiendo las ocasiones del Teruel”.

Para terminar, el técnico blanquiazul analizó el estado anímico de su equipo tras un octubre muy complicado en cuanto a resultados: “Pasar de no perder a perder dos seguidos es complicado, pero confiamos plenamente en lo que estamos haciendo. Eso te preocupa e intentas que al equipo no le preocupe, que ha sido el trabajo de esta semana: decirles lo importante que era este partido pero también recordarles lo que se ha hecho bien. La semana pasada de poder ponernos primeros caímos al séptimo puesto. Este discurso lo he dicho desde el principio, la liga es muy jodida y va a haber muchos equipos peleando por estar arriba. Vamos partido a partido y mirando para nosotros”.