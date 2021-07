Tesón frente a desdén

Se está librando una batalla delante de nuestras narices de la que no sé siquiera si todos los participantes son conscientes. Me estoy refiriendo a la reciente reunión para sacar definitivamente, una vez más, adelante el proyecto del Ponfeblino.

Y es que en esa reunión participaron quienes en su día lo dinamitaron y quienes, hoy en día, lo consideran una ocurrencia infantil y estrambótica de alcaldes desesperados a los que hay que seguirles el juego, no vaya a ser que se enfaden más de la cuenta y dirijan hacia otras dianas su frustración por demasiadas promesas incumplidas

Cuánto daría por saber qué dijo en esa reunión el que fuera en su momento Consejero de Fomento y que tuvo en su mano la oportunidad de ponerlo en marcha. En aquel entonces capitaneaba el Consejo Comarcal José Luis Ramón junto a Belén Fernández como vicepresidenta y se daba la feliz coincidencia de que al frente de FEVE estaba Ángel Villalba, una persona eficaz y comprometida. El maduro plan consistía en que FEVE gestionara el proyecto turístico. Tenían la experiencia para hacerlo con éxito como se había demostrado con los buenos resultados de trenes tan emblemáticos como el mítico Transcantábrico. Los alcaldes implicados estaban de acuerdo, el gobierno central estaba de acuerdo, pero faltó el visto bueno de la Junta de Castilla y León que ¡oh, sorpresa! no quiso. No quiso, no fuera a ser que saliera bien, podríamos pensar, hartos ya de tantos agravios. Estuvimos a punto de conseguirlo, pero el sueño se fue al garete. Por cierto, nunca he entendido muy bien porqué no se ha hecho más hincapié en recordar aquel momento ya que serviría como aval seguro contra detractores del proyecto.

Y para más inri, estos días vemos y oímos la campaña de publicidad que desde Riaño han preparado para contarnos lo divertidísimo que es pasear en moto de agua por su pantano y otras cosas que por allí están disfrutando. A quienes vivimos cerquita del pantano de Bárcena, y vemos año tras año que las administraciones no ponen de su parte para que cuajen proyectos turísticos en el entorno de esta masa de agua se nos ponen los dientes largos y seguimos haciendo la pregunta que solo provoca sonrojantes silencios ¿Por qué ellos sí y nosotros no?

Afortunadamente sigue habiendo quienes creen en proyectos originales beneficiosos para nuestra gente y para nuestra tierra. A esos, a los del tesón inquebrantable, los querré siempre en equipo. A los otros, a los del desdén insultante, los prefiero lo más lejos posible y si esto no fuera posible, al menos que no estorben.