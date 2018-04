The Boo Devils recalan en Ponferrada

El 28 de abril presentarán en la Sala Tararí su último trabajo, 'The Noble Art of Rock & Roll', editado a finales del 2016 y producido por Fernando Pardo

Los madrileños The Boo Devils llevan más de un año ‘girando’ para presentar su último trabajo, el aclamado por la crítica musical The Noble Art of Rock & Roll,editado a finales del 2016 y producido por Fernando Pardo (Sex Museum, Los Coronas, Corizonas). Han pasado por las salas de todo el país, actuado en festivales y compartido cartel con diferentes artistas tanto nacionales como internacionales. Pronto van a encarar la parte final de la presente gira y lo hacen estrenando un nuevo videoclip, All the Pretty Things, y visitando la Sala Tararí de Ponferrada el sábado 28 de abril. Con entradas ya disponibles en la propia Sala Tararí, La Cárcel Artesanía, La Quimera y Lorvek Cb 2.0. (Anticipada 8€ – Taquilla 10€)

The Boo Devils comienza a fraguarse en la segunda mitad de 2009 de la mano de Joe Gabardo. La formación queda compuesta en abril de 2010 por Al Navarro (voz), Joe Gabardo (guitarras), Diego Serrano -aka Diego ‘The Kid’- (guitarras), Hugo Menéndez -aka Hugo ‘Babyface’- (contrabajo), y Viki Gómez -aka Viki ‘Larookie’- (batería). En mayo de 2012 publican su primer trabajo: Act One, un mini-LP en vinilo de 10″ con seis temas propios. Coincidiendo con la edición del mismo, Hugo Menéndez abandona la formación debido a sus compromisos con otras bandas y entra a ocupar su lugar Emmanuel Miró -aka ‘Magic’ Manoo- (contrabajo). El quinteto se afianza y perdura inalterable hasta 2017.

En marzo de 2014 autoeditan su segundo álbum: Mala Suerte, CD compuesto por once temas originales y coproducido junto a Álvaro Escribano mediante crowdfunding. Como en su primer trabajo, público y crítica especializada les avalan en su personal estilo de raíz 50’s. Sus influencias aúnan rockabilly, rock and roll, psychobilly, surf, country & western… en una fresca y actual reinterpretación del Rock N’ Roll para el siglo XXI. El videoclip del primer single del álbum, ‘The First In Line’, es dirigido por el fotógrafo Antonio Alay (julio 2014).