El Cocodrilo Negro Bar de Ponferrada presenta el próximo 17 de abril a las 21.00 horas el concierto de los neerlandeses The Mocks, que pondrán sobre el escenario una descarga de beatpunk con reminiscencias de The Who, Jam o The Kinks.

Las entradas, al precio de 10 euros anticipada y 12 en taquilla, se pueden adquirir en el bar Gundín, El King Kong o en el propio Cocodrilo Negro.