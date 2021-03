The Morgans se citan con sus ‘fans’ el día 27 en La Bañeza

El grupo ponferradino The Morgans vuelve a los escenarios este 27 de marzo a las 20 horas en el Teatro de La Bañeza. El Instituto Leonés de Cultura, dependiente de la Diputación provincial, y el Ayuntamiento de La Bañeza organizan el evento dentro de la iniciativa “Receta Cultural”, que supondrá el reencuentro con sus fans de la banda ponferradina, la cual no actúa en directo desde el pasado verano. La entrada al evento es gratuita y se puede conseguir en la web del Teatro de La Bañeza.

Para The Morgans, teniendo en cuenta la situación, consideran que “es un privilegio” poder actuar y se sienten “muy agradecidos” tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de La Bañeza por que les “permitan hacer esta actuación, guardando las medidas de seguridad”, recuerdan. Está “todo muy bien preparado”, aseguran desde la banda. Hay muchas ganas: no tocan para su público desde que lo hicieran en Bembibre en agosto del año pasado.

El repertorio de este próximo concierto será, como en las dos actuaciones del pasado verano, adaptado a las circunstancias sanitarias. The Morgans es una banda con un sonido personal que auna notas de rock indie alternativo y pop-rock contemporáneo, con toques electrónicos en sus temas, caracterizados por su potente pegada y por ser muy bailables. Este dinamismo de sus conciertos tendrá que esperar a que mejore la situación sanitaria, por lo que los miembros del grupo han estado trabajando (desde sus casas) para poder versionar sus propios temas, sin llegar a lo acústico, para conseguir un punto intermedio. Ahora bien: “va a seguir habiendo caña”, asegura su bateria, Marcos Villahoz, en esas “versiones más tranquilas de lo que acostumbramos” de cara a poder “amoldarnos a la situación”. ¿El objetivo?: “pasar un buen rato interpretando y teniendo contacto con el publico”, explica Marcos.

En verano, ya estuvieron dándole “un giro largo” a todos los temas, viendo qué se podía llevar a otro formato. A “Like a Queen”, la canción que da nombre a su segundo álbum, le han conseguido dar un formato de balada. El reto que se han marcado y que se ven capaces de lograr es conectar con el público en un ambiente más íntimo.

La de La Bañeza será, por tanto, una nueva ocasión para escuchar temas de los dos discos (The Island y Like a Queen) que hasta el momento ha sacado el grupo, así como alguna cover que acostumbran a incorporar en sus conciertos. No planean tocar en esta ocasión las dos últimas canciones que han sacado (una que se convirtió en el himno del último ascenso a segunda de la Ponferradina y otra dedicada al personal sanitario, esta última compuesta durante el confinamiento), ambas con letra en castellano, tal y como ocurrirá con los temas del próximo dísco que están preparando.

Nuevo disco de The Morgans

Los ponferradinos The Morgans se encuentran componiendo un nuevo disco, que será íntegramente en castellano (sus dos álbumes hasta la fecha son en inglés). Trabajan “dentro de las limitaciones”, habitualmente cada uno en su casa o juntándose “de tres en tres”. Ya hay “ocho o nueve” canciones “más o menos listas” y planean tener alguna más.

El nuevo disco no va a desligarse de su sonido pero, cantando en español, esperan poder crecer en el mercado nacional. Se han tomado la composición con “más calma” dada la situación de pandemia, consiguiendo, aseguran, “dar un producto más pulido” que les hace estar “bastante contentos”.

Para el batería, Marcos Villahoz, que se unió a The Morgans el año pasado, “la banda funciona”. Todos aportan de cara a la composición y se tienen en cuenta las opiniones de cada uno; una “buena dinámica”, dice, a la hora de poner sobre la mesa ideas para hacer música.

En principio, el nuevo disco se iba a empezar a grabar el año pasado pero seguramente haya que esperar hasta 2022 para encontrarlo a la venta. En lo inmediato, The Morgans tienen ganas de aprovechar la oportunidad en La Bañeza, volver a encontrarse con su público y volver a sentir “esa ansia de antes de salir”, esos momentos de tensión creciente mientras la gente va llegando y tomando asiento, para luego “dejarse llevar y que todo salga bien”.

Sobre The Morgans

La banda ponferradina The Morgans empezó su andadura en 2010 y hoy en día está formada por formada por los hermanos Miguel (vocalista) y Elías Rivas (guitarra), Marcos Pardo (guitarra), Mauricio Otero (bajo), Marcos Villahoz (batería) y Pablo Rubio (teclados, sintetizadores).