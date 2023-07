The New York Times 'bebe' vino berciano y así lo menciona en un artículo

The New York Times ha sacado un artículo este jueves escrito por su crítico de vinos Eric Asimov titulado 'Where to Drink Wine in Madrid' (Dónde beber vino en Madrid). El escritor relata su experiencia visitando la ciudad así como restaurantes o locales donde disfrutar de un buen vino y comida sin ser demasiado excesivo monetariamente.

En este camino de lugares y recomendaciones llega a La Fisna, a la que se refiere como "pequeño bar rústico y tienda de vinos que es un simple pero increíble lugar para la comida y el vino". Aquí fue donde este escritor disfruto del vino berciano "bebimos un fresco y suculento godello de La Llorona Bierzo de Verónica Ortega, por alrededor de $45, con platos clásicos españoles como pimientos rojos asados a la leña con finas rebanadas de ventresca de atún, delicadas croquetas de bacalao y una hermosa y distintiva tortilla, el omnipresente plato de huevo español. , elaborado con sobrasada, un embutido curado".

Puedes consultar el artículo completo haciendo clic aquí (clic).