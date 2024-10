The Sirius homenajea a la madre de Pachi Pérez con su nueva canción ‘MÁ’

Pachi Pérez, líder de la banda berciana The Sirius, ha compartido su nueva canción titulada ‘MÁ’, dedicada a su madre en el primer aniversario de su fallecimiento. El músico ha explicado que, aunque su madre ya no está, sigue sintiendo su presencia y la acompaña en cada paso. “Siempre voy de su mano, aunque ya no esté hoy”, comenta Pérez.

La canción busca conectar con aquellos que han experimentado la pérdida de un ser querido, ya sea un familiar, un amigo o alguien cercano. “Si has sentido una pérdida de un amigo, familiar, alguien cercano… te sentirás identificado con nosotros y con esta canción”, añadió el vocalista, agradeciendo a todos aquellos que escuchen y compartan el tema, ayudando a difundir su mensaje de amor y recuerdo.

‘MÁ’ ya está disponible para ser escuchada en Spotify, y The Sirius espera que su música aporte consuelo a quienes se encuentren en una situación similar.