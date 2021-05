El tiempo en el Bierzo este ‘finde’: va a hacer fresco pero de llover, serán cuatro gotinas

Cartel de entrada al Bierzo cerca del Acebo. / QUINITO

Se acerca el fin de semana y la previsión meteorológica es medio buena: estará algo nublado y caerán cuatro gotas pero, en general, se podrá aprovechar para actividades al aire libre.

En Ponferrada, las temperaturas bajarán respecto a los 26 grados de máxima que podrían alcanzarse en la jornada del jueves hasta los 20 de máxima el viernes, 17 el sábado y 19 el domingo. Las mínimas seguirán más o menos igual, en torno a los 12 grados el viernes, ocho el sábado y 6 el domingo. Caerán cuatro gotas a mediodía el viernes (0,6 milímetros de acumulación) y el sábado y domingo, aun estando nublado, no lloverá; luego, el lunes sí.

Este viernes y este sábado se puede disfrutar en el Museo del Bierzo (situado en la calle del Reloj de la capital berciana) de la representación Miss Ponferrada 1933 (que es gratuita, aunque hay que reservar llamando al museo).

Donde sí va a llover durante el finde es Torrelavega, donde juega el Ciudad de Ponferrada en la tarde del sábado. Será en el pabellón Vicente Trueba, por lo que la lluvia no afectará a este duelo baloncestístico entre dos segundas ciudades de sus respectivas provincias en lucha por subir a LEB Oro.

El tiempo en El Bierzo

En Bembibre caerá algo más de agua, aunque el sábado no se pasará de 0,8 milímetros de acumulación. Estará nublado, eso sí, y las máximas no pasarán de los 16 grados. El domingo puede amanecer con una mínima de 3 grados, habrá sol y nubes y no se espera que llueva… hasta el lunes.

En Fabero, se espera algo de lluvia el viernes y el lunes, dejando libre el fin de semana. La máxima del sábado serán 12 grados (habrá que abrigarse) y la mínima el domingo de 3 (fresquín mañanero). De este jueves (con máximas de 23) al viernes se espera un bajón fuerte de las temperaturas, de hasta 9 grados.

En Cacabelos, lloverá una pizca el viernes y de nuevo el lunes, salvando el sábado y domingo, que estarán nublados, eso sí. Las máximas pasarán de los 26 de este jueves a los 20 el viernes, 17 el sábado y 19 el domingo.

Una situación similar se vivirá en Puente de Domingo Flórez donde además puede llover algo el sábado por la mañana, Las temperaturas pasarán de las máximas de 25 grados este jueves a 16, 14 y 17 en los tres últimos días de la semana. El viernes caerá algo de agua.

En Vega de Espinareda, puede que llueva en la mañana del sábado (hasta 0,2 de precipitación). El viernes caerá hasta 1,1 milímetros y el lunes 1,2. El domingo lucirá algo el sol sin que se pase de los 17 grados.

En Toreno, también amanecerá húmedo el sábado hasta acumularse 0,5 milímetros de precipitación. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 15 grados (algo menos el sábado) y lloverá viernes y lunes. El domingo, sol y nubes sin lluvia en la previsión.

En Villafranca del Bierzo se espera que bajen las temperaturas de la máxima de 25 de este jueves a 16 grados en viernes, que caerán cuatro gotas, 14 el sábado y 18 el domingo, estos dos últimos sin que se espere que pueda llover. Fin de semana apacible para recibir al comienzo de la próxima semana un poquitín de lluvia durante las horas centrales del día y ya.

Más fresquín en Villablino

En Laciana se esperan lluvias tanto el viernes (hasta 2 milímetros) como el lunes (que se acumularán 3,3) dejando el finde nublado pero sin agua en el panorama. Las temperaturas pasarán de las máximas de 19 grados de este jueves a 11 el viernes, 8 el sábado y 12 el domingo. Durante la noche, los mercurios lacianiegos bajarán hasta los 3 grados en la madrugada del sábado y hasta el 1 en la noche de ese mismo sábado al domingo.