Alec Guinnes, Malcom McDowelll, Meryl Streep, Jeremy Irons y los Monthy Python, entre otros, en el ciclo ‘Tierra de Paso’ en Ponferrada

Ponferrada recuperará el proyecto cultural Tierra de paso, interrumpido en 2020 por motivos sanitarios. Este año volverán las proyecciones, en este caso dedicadas al cine británico, con la película Kind hearts & Coronets (Ocho sentencias de muerte, 1949) de Robert Hamer, el próximo lunes, día 18 de octubre Se trata de una espléndida y deliciosa comedia negra producida por los legendarios Estudios Ealing y protagonizada por Alec Guinness.

Se considera una comedia indispensable, ya que figura entre las 30 mejores películas del cine británico. La proyección será las 19 horas. Una vez comenzada la proyección no se permitirá el acceso al interior del salón de actos.

Otras proyecciones programadas son If…; The French Liutenant’s Woman; The Lavender Hill Mob; y Monthy Python and the Goly Grail.

Sobre Kind hearts & Coronets, este martes en la Casa de la Cultura de Ponferrada

Dirección: Robert Hamer

Guion: Robert Hamer y John Dighton, sobre novela de Roy Horniman

Música: Ernest Irving

Fotografía: Douglas Slocombe

Actores: Denis Price, Alec Guinness, Joan Greenwood y Valerie Hobson.

Género: Comedia

Año: 1949

106 m. Blanco y negro. V.O. subtitulada en español.

Sinopsis: Un joven ambicioso y sin escrúpulos (Dennis Price) proyecta vengar la afrenta que la aristocrática familia D’Ascoyne, a la cual pertenece, les ha infligido a él y a su madre. El plan consiste en eliminar a todos los miembros de la familia que le preceden en la sucesión al título de Duque.