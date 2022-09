Tierra de Sabor lleva 146 productos de calidad a 33 hipermercados de Carrefour de Castilla y León y Madrid

Interior del hipermercado Carrefour de Ponferrada. / QUINITO

Tierra de Sabor pone en marcha una campaña de promoción multiproducto en 33 hipermercados de Carrefour situados en Madrid y Castilla y León. Esta iniciativa, que comenzó este viernes, se desarrollará hasta el 2 de octubre, según informó hoy la Junta en un comunicado.

En concreto, se busca incentivar la venta de los alimentos Tierra de Sabor en el último trimestre del año, uno de los de mayor gasto en este tipo de productos; y trasladar a los consumidores las características, cualidades y valores que atesoran las referencias amparadas por la Marca de Garantía.

Además, permitirá llegar a más de 3,6 millones de hogares tanto por la presencia en los puntos de venta como por la difusión que acompaña a la campaña. Es el caso de la edición de un folleto promocional con una tirada superior al millón de ejemplares que se está distribuyendo tanto en los hogares de Madrid como en los de Castilla y León.

Potenciar el conocimiento del amplio patrimonio agroalimentario de la Comunidad y aumentar la presencia y el valor de la enseña Tierra de Sabor, son otros de los motivos que justifican la puesta en marcha de una iniciativa, según la Junta.

Campaña

Los productos participantes en la promoción ocupan, además de sus habituales espacios de venta, un espacio de más de quince metros cuadrados donde están agrupadas todas o la mayor parte de las referencias.

Además, en los grandes hipermercados de El Pinar, Villalba, Alcobendas y Hortaleza en Madrid, y Valladolid Parquesol y Salamanca en la Comunidad; se ha llevado a cabo una implantación especial en lugares preferentes del establecimiento con una superficie mínima de 75 metros cuadrados dedicado exclusivamente a los productos Tierra de Sabor. En estos centros, y en los de Majadahonda, San Blas y Burgos, con la intención de dinamizar el punto de venta y aumentar la compra, se llevan a cabo degustaciones.

Como novedad, se están repartiendo 15.000 unidades del primer volumen de una colección para promocionar los productos de calidad de la Marca de Garantía con información práctica y recetas, en este caso, del Jamón Ibérico de Guijuelo y la Cecina de León.

Todos los espacios donde se está desarrollando la marca cuentan con una señalización y decoración específica y muy llamativa que proporciona una gran visibilidad a la promoción puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Productos

Durante los diez días que va a durar la promoción, los consumidores podrán adquirir los 146 productos autorizados pertenecientes a 42 industrias agroalimentarias de Castilla y León.

Destaca la presencia de productos cárnicos, legumbres, lácteos, vinos y conservas. Es reseñable que cerca de la mitad de estas referencias, además de pertenecer a Tierra de Sabor, están distinguidas también por alguna otra figura de calidad alimentaria. Es el caso de la DOP Guijuelo, Artesanía Alimentaria, IGP Alubia La Bañeza-León, IGP Garbanzo de Fuentesaúco, IGP Lenteja de Tierra de Campos, IGP Pimiento Asado del Bierzo, IGP Cecina de León, MC Chorizo de León, MG Chorizo Zamorano, Norma de Calidad del Ibérico, IGP Mantecadas de Astorga, IGP Queso Castellano, MG Queso Arribes de Salamanca, DO Arlanza, DO Bierzo, DO Cigales, DO Ribera del Duero, DO Rueda, DO Toro, IGP Vino de la Tierra de Castilla y León, MG Torrezno de Soria y MG Pan de Valladolid.

Actualmente son más de 900 las empresas y 6.000 productos los autorizados para usar el sello Tierra de Sabor. Se trata sobre todo de pequeñas y medianas industrias asentadas en el medio rural.

El grado de conocimiento de la marca, su valoración entre los consumidores de toda España, la reputación alcanzada entre los profesionales del sector y el número de referencias adheridas al distintivo, consolidan a Tierra de Sabor como “la cartera de alimentos de calidad más grande y reconocida de Europa”, según la Junta.