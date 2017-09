Que nadie que lleve más de ocho años como cargo electo en la Diputación, el Congreso, el Senado o las Cortes Autonómicas pueda ser candidato a la reelección para representar al PSOE en una de esas instituciones. Es una de las propuestas que hoy presentó el secretario provincial socialista en León, Tino Rodríguez, como planteamiento central de la Ponencia Marco que la ejecutiva que dirige llevará al Congreso que se celebrará el próximo otoño.

“Ya se aplica a nivel orgánico y para el PSOE de León queremos gente que venga a dedicarse a trabajar por el partido; no profesionales de la política”, subrayó antes de recordar que hace este planteamiento “en plenas funciones” de su responsabilidad como líder provincial y convencido de que prosperará.

También plantearán listas abiertas para las mismas instituciones, a las que podrían concurrir militantes y simpatizantes del partido que logren el 1,5 por ciento del total de posibles avales. En el caso de la Diputación la elección se haría por partidos judiciales. Es, remarcó, una elección directa de las candidaturas por parte de los militantes, que le parece la fórmula más adecuada y que junto con la limitación de mandatos se presentan como medidas pioneras en una organización provincial.

Además, pretende plasmar en los estatutos del PSOE leonés el modo de funcionar de la actual ejecutiva, es decir, que nadie de la cúpula provincial pueda estar liberado con un sueldo, ni perciba gastos de representación. “Yo no quiero que lo que aportan los militantes sea para pagar dedicaciones exclusivas; aquí se viene a trabajar”.

Su futuro

Tino Rodríguez, quien aseguró estar “muy tranquilo” no desvelará si aspirará o no a la reelección hasta que se plantee el calendario del próximo congreso provincial, para el que plantea un sistema de doble vuelta similar al de las presidenciales francesas, cuyo proceso no concluirá hasta finales de noviembre.

Respecto a sus críticas al secretario autonómico por planificar una visita a una explotación minera asturiana en lugar de a una leonesa, se limitó a señalar que él, respecto al sector minero, siempre ha ido de la mano de los alcaldes de las cuencas y sobre posibles toques de atención por sus manifestaciones al respecto comentó que “no dejo que me tire nadie de las orejas”.

Balance

El secretario provincial no quiso cerrar su comparecencia hoy ante los medios de comunicación sin señalar que durante sus mandatos -lleva más de cinco años al frente del PSOE leonés- se ha vivido el periodo estabilidad del partido entre congresos, que los socialistas recuperaron 25 alcaldías y los votos de León lograrón el quinto procurador que arrebató la mayoría absoluta al PP en las Cortes Autonómicas y añadió que el hecho de “que haya cuatro grillos no impide que más de 3.000 militantes funcionen en orden. Todo, concluyó, “teniendo en cuenta de dónde veníamos y cómo cogimos el partido, que lo explicaré en su momento”.