Tips de perfumistas para detectar si un perfume es falso

La falsificación de productos y el aumento de la compra de los mismos ha aumentado de manera considerable a raíz de la pandemia. Según las investigaciones, los jóvenes españoles forman parte del sector de consumidores que más productos falsificados compran en Europa. De los millones de copias falsas, los artículos de cosmética y los perfumes son uno de los más afectados. Los expertos perfumistas explican qué hay que tener en cuenta para detectar si un perfume es original o no.

El perfume siempre ha sido un producto sujeto a falsificaciones. Desde siempre las fragancias más populares han tratado de ser imitadas con ingredientes de baja calidad para lograr composiciones aromáticas semejantes y a bajo precio. Según un estudio reciente publicado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) solo en el sector de la cosmética, los productos farmacéuticos, las bebidas alcohólicas y los juegos se pierden más de 2.200 millones de euros en España. El problema de la falsificación afecta en gran medida a la economía del país, destruyendo puestos de trabajo e impidiendo el desarrollo de las empresas registradas o la generación de nuevas ideas. Ahora bien, el problema de la falsificación de cosméticos y perfumes conlleva otro riesgo asociado, y es que puede afectar a la salud de quienes hacen uso de estos productos. Esto es así debido a la falta de higiene y condiciones de salubridad de muchos de los laboratorios clandestinos que, por supuesto, no cumplen con los requisitos para operar en el mercado, y a los ingredientes utilizados —como disolventes industriales, componentes tóxicos o compuestos que están prohibidos—.

Para los expertos es fundamental aprender a detectar cuándo un perfume es falso, así se podrá evitar reacciones alérgicas y otros problemas que afecten a la salud de las personas, además de tirar el dinero por un producto que no es el original. Para ello ofrecen varias soluciones y aclaran algunos conceptos que han sido mal entendidos por algunos compradores hasta la fecha, como el de los perfumes baratos.

¿Los perfumes baratos son perfumes falsos?

Uno de los principales interrogantes con los que se encuentran los perfumistas es si los perfumes baratos son falsificaciones. La respuesta es no, al menos en la mayoría de los casos —aclaran los expertos—. Indican que no hay que confundir perfumes baratos con perfumes falsos, puesto que existen muchas marcas registradas que se encargan de fabricar sus perfumes low cost para hacer uso de ellos en determinados momentos. Por ejemplo, para el día a día, para la temporada de verano o para hacer ejercicio, remarcan los perfumistas. Estos perfumes son más económicos por un simple motivo, la concentración de la esencia es más reducida —al contrario de lo que ocurre con los del tipo parfum (o extractos), los eau de parfum y los eau de toilette—. Son muchos los tipos y marcas de estos perfumes que pueden encontrarse en el mercado, como los perfumes baratos en Pacoperfumerias. Algunas de las marcas de estos perfumes más populares son las de 1961, Agua Brava, Álvarez Gómez, Women’Secret, Benetton, Adidas, Shakira…

Otra cosa, aclaran los perfumistas, es si los perfumes de marca están disponibles a precios muy reducidos o en promociones muy exageradas. Es decir, con un coste muy significativo con respecto a los productos originales. En estos casos, indican, es cuando deben sonar las alarmas y tener cuidado, puesto que es posible que se trate de un engaño y que el producto haya sido falsificado. Aconsejan comprar en una tienda de confianza.

El envase y el interior del perfume nos dan pistas de qué producto tenemos en nuestras manos

Para detectar si el perfume es falso, los perfumistas recomiendan revisar el envase del producto con el fin de averiguar si el papel de celofán en el que va envuelto el estuche se ajusta como una segunda piel o hay aire por varios lados. Es decir, cruje y hace sonido al tocarlo. Es habitual que las falsificaciones utilicen papel transparente de mala calidad y que este esté mal plegado. Por otro lado, aconsejan revisar el interior del envase y fijarse en el cartonaje. En caso de tratarse de un producto falso, este no suele adaptarse a las formas del frasco, incluso es posible que se sienta suelto y que el perfume se balancee de un lado a otro.

El frasco y la cánula del perfume, determinantes para escoger un perfume de calidad

La imagen en el mundo del perfume lo es todo, es por esta razón por la cual muchas veces resulta más caro el propio frasco del perfume que la esencia contenida en su interior, tal como resaltan los expertos. Por esto mismo, el frasco puede ser un aspecto determinante a la hora de averiguar si se trata de un perfume original o de uno falso. Siempre y cuando este no haya sido rellenado, un frasco falso suele estar realizado sobre varios moldes. Es decir, se notan los puntos de unión, algo que no ocurre con los originales. El falso tiene una textura más rugosa y es más fácil de identificar dónde se han unido las distintas piezas. Observando la cánula, por otro lado, es posible averiguar también si se trata de un producto original o de uno falso. Cuando se trata de un producto original esta es mucho más fina, señalan los perfumistas, lo que hace que apenas se vea a través del frasco, además está ligeramente curvada para aprovechar al máximo la fragancia. Por el contrario, las imitaciones utilizan una cánula más gruesa que con el tiempo suele aumentar su tamaño y la curvatura es muy pronunciada o directamente no existe.

Agita el perfume, la técnica infalible para detectar si un perfume es falso

Ahora bien, si hay una técnica que sirve para detectar en un momento si la esencia del interior del frasco es original o es una falsificación, esa es la de agitar el frasco —indican los profesionales del sector—. Los perfumistas aclaran que al agitar un perfume original se forma una espuma muy ligera que desaparece prácticamente al instante. Sin embargo, en el caso de los perfumes falsos esta espuma se mantiene en el tiempo. Esto se debe a que los ingredientes utilizados en la composición no son de calidad, lo que puede provocar alergias, irritaciones e incluso la aparición de manchas en la piel.