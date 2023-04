Merchante: "Tenemos que dar un paso más para llegar preparados al playoff"

Guillermo Bastante y Fernando Merchante. / EBD

El Clínica Ponferrada SDP finaliza este sábado la temporada regular de la LEB Plata con un ojo puesto en el playoff que arranca una semana más tarde. El equipo berciano se medirá al campeón de la Conferencia Oeste, el UBU Tizona, a partir de las 20.00 horas en el pabellón de El Plantío en un partido que los blanquiazules no se toman, ni mucho menos, con relajación, aunque sí aprovecharán para dar los descansos oportunos a jugadores tocados y los minutos necesarios a los que vienen de lesión.

El segundo entrenador del Clínica Ponferrada SDP, Fernando Merchante, aseguró que el de Burgos va a ser "un partido de estilo playoff porque Tizona viene de perder y no querrá hacerlo otra vez. Es un equipo duro y querrá ganar para llegar a su final con las mejores sensaciones posibles". Merchante confesó que "a pesar de la racha de cinco victorias, no estamos al cien por cien porque hay jugadores tocados que hemos tenido que reservar (caso de Álex Jordá, por ejemplo). Además, esta serie de victorias también ha sido circunstancial por el calendario, que nos hemos enfrentado a los cuatro últimos. Tenemos que dar un paso más si queremos llegar preparados al playoff".

Respecto a la manera de afrontar esa eliminatoria, para la que conocerá a su rival al término de la jornada del sábado, Fernando Merchante apuntó que "no sé qué conferencia es mejor. Mi percepción es que los equipos de arriba del otro grupo están un peldaño por encima, pero todo va a depender del estado físico y mental". En ese sentido, el entrenador afirmó que "se pueden intentar cosas nuevas, pero no inventar nada, lo que no hayas hecho hasta ahora no lo vas a hacer en dos semanas. Nosotros vamos a seguir con el juego valiente y ofensivo que nos ha traído hasta aquí".

Guillermo Bastante

Por su parte, el ala-pívot Guillermo Bastante coincidió con Merchante en que "no nos podemos relajar, jugamos contra el mejor equipo de la categoría y queremos competir al máximo para entrar al playoff con las mejores sensaciones". Bastante afirmó que "diría que sí estamos en el mejor momento de la temporada. Cuando no había resultados seguimos confiando en nuestro trabajo y ahora que llevamos cinco victorias seguidas, más el amistoso ante el Oviedo, tenemos que seguir igual".