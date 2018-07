Todo a punto para la tercera edición de los 5 kilómetros de color

5 km de color en Ponferrada. / QUINITO

La carrera más colorida del Bierzo está a punto de cumplir su tercera edición, con la colaboración de la Fundación Josep Carreras, la ONG de apoyo a la investigación contra la leucemia. Los 5 kilómetros de color abren inscripciones para participar. La organización asegura “más sorpresas, actividades y diversión” que nunca el próximo 25 de agosto. Para conocer todos los detalles o apuntarte visita la web www.5kmdecolor.com o www.eventosdeportivosbierzo.com o bien de manera presencial en Solidmen Ponferrada (C/ Doctor Fleming 11), Librería Quiñones Ponferrada (C/ Ancha 6) o la oficina de Bierzo Natura (C/ El Reloj 11).