Toral en Tren se queda sin viaje este año

Toral en Tren / Óscar Carbachón

El pasado 25 de abril salía a la luz el cartel para la XX edición de Toral en Tren, que se celebrará los próximos días 3 y 4 de junio en Toral de los Vados. Sin embargo, este año el viaje de hermanamiento a otro pueblo no se llevará a cabo, tal y como confirma a este diario el alcalde, Pedro Fernández. El motivo por el cual el viaje no se realizará "no es porque no queramos", sostiene Fernández, sino porque "Adif y Renfe no tienen maquinistas en un tramo del trayecto y otro tramo está en obras".

A pesar de que Toral en Tren no tendrá tren en esta edición, el regidor de este municipio berciano asegura que se suplirá con muchas más actividades y otras novedades que se desvelarán próximamente.