Toreno recibe por todo lo alto a la marcha blanca

Tercera etapa de la marcha blanca por la sanidad pública. / Kalax

Toreno abrió sus puertas de par en par para recibir, a las 13:30 horas, a los ya trescientos participantes en la marcha blanca en defensa de la Sanidad de Laciana y el Bierzo. La comitiva, cada vez más extensa después de las incorporaciones que la columna fue sumando a su paso por Páramo, Santa Cruz y Matarrosa, fue arropada por el cariño de las gentes de Toreno.

Los caminantes recorrieron las calles de la localidad berciana al son del acordeón de la lacianiega María del Mar García Tablado y al grito de ¡Sanidad, pública! y ¡la Sanidad no se vende, se defiende!. Pasaron frente al centro de salud de Toreno, donde un grupo de sanitarios aplaudían a su paso. Después finalizaron el peregrinaje en la plaza del Ayuntamiento donde centenares de personas alentaban a la marcha. Entre ellos alumnos del instituto ‘La Gándara’ de Toreno con pancartas en mano.

El confeti volaba por los aires, los gritos de ánimo se sucedían. Porque Toreno se volcó. Y mucho. Prepararon sopas de ajo, y avituallamiento con agua y fruta. Laureano González, el alcalde socialista de Toreno, también recibió a la marcha. En declaraciones a Laciana Digital mostró su apoyo a la acción reivindicativa. "Toreno también está mal en materia sanitaria, aunque no tanto como la zona de Villablino, si bien es cierto tenemos los consultorios de las pedanías cerrados, excepto el de Matarrosa". Por eso el primer edil de esta localidad lanza un claro mensaje a las administraciones, "lo que no puede ser es que hagan promesas y no las cumplan. Esto es un problema de toda Laciana y el Bierzo".

La primera en tomar la palabra en la plaza del Ayuntamiento fue la edil de Sanidad del Ayuntamiento de Villablino, Pilar Carrasco que agradeció emocionada el recibimiento de Toreno pues "el apoyo y el calor humano es lo que nos reconforta y nos da fuerza para seguir avanzando". La concejal volvió a insistir en que la falta de dotación de profesionales médicos "será la puntilla para los territorios más vulnerables". La edil de Sanidad de Villablino gritaba, a la vez, ¡Basta ya de despoblación y de falta de servicios!. Cerró su discurso definiendo la acción de protesta como "una lección de dignidad para reclamar los derechos que ha de tener cualquier habitante de cualquier lugar".

A su lado, Tomás Bejega, recordó y agradeció el recibimiento que el pueblo ha brindado a la comitiva, igual que ya lo hicieron en 1992 con la marcha negra. «Os llevo en el corazón», terminó diciendo.

La etapa Páramo del Sil-Toreno

Poco más tarde de las 10:00 horas partía la marcha desde Páramo del Sil para recorrer los 17 kilómetros que existen -en esto algunos de los participantes discreparon durante parte de la mañana asegurando ser menos distancia- hasta Toreno. El ritmo fue fuerte durante la mayor parte de la etapa y los parones, aunque sean de segundos, pasan factura. El cansancio empieza a hacer mella en los participantes, la mayoría con rostros pálidos, que se distraen con cualquier cosa. Desde un búho posado en un árbol hasta un animal muerto en la carretera.

Pero si algo centró este miércoles la etapa fue la crispación tras las últimas declaraciones de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo alegando que la situación sanitaria que sufre Laciana "es temporal" y que "prevé que en los próximos días se cubrirán las plazas vacantes". Palabrería y falacia, consideran los integrantes de la marcha.

Las palabras de la Gasbi sí que levantaron ampollas y no el asfalto y fueron objeto de crítica durante todo el día. Los ediles del equipo de gobierno socialista, Jose Saavedra y Juan Antonio Gómez, que participan en la marcha desde el primer día, tachan las declaraciones de "mentira como todas las que llevan diciendo. Que se pongan a funcionar porque nos merecemos una Sanidad como tiene que ser". Afirman, incluso, que si no es suficiente con caminar hasta Ponferrada "habrá que ir a Valladolid".

Sixto Martínez, portavoz de Podemos Laciana e integrante de la marcha desde el primer día, también es de los que dice que "si es necesario ir a Valladolid iremos". Vive la marcha "con sentimientos encontrados, alegría por participar de una iniciativa que ya se llevó a cabo hace treinta años, aunque fueran otros los motivos, y tristeza por tener que llegar a esto".

De la misma opinión que todos es el lacianiego Manuel Chacón. "Llevan años diciendo lo mismo. No creo nada de esto, hasta que no lo vea firmado…". Delante de él camina otra lacianiega, Nieves Miranda, "las cosas se demuestran con hechos. Llevamos desde septiembre sin médico en Caboalles de Abajo. Queremos una solución ya y tener médico en el pueblo, como siempre lo tuvimos. Estamos dejados de la mano de Dios. Hay que luchar y luchar".

Dos de las cabezas más visibles de la marcha opinan lo mismo. Javier Rubio, el coordinador de la marcha, y Valentín Arias, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Sanidad de Laciana. "Las palabras de la Gerencia no cubren nuestras pretensiones. No nos sirve para nada". Rubio cree que la administración conoce perfectamente "cuáles son las peticiones que ha lanzado la plataforma, que nos convoquen y nos expliquen qué es lo que van a cumplir". El coordinador insiste en que la ciudadanía lacianiega "está muy cabreada porque nos están privando de lo más elemental y simplemente nos estamos movilizando. No estamos montando ningún circo".

Y entre debate y debate la marcha paró en las inmediaciones del cementerio de Matarrosa. Hasta allí llegaron botellines de agua, embutido, yogures y cerveza para amortiguar estómago y sed. Porque son muchos los establecimientos de la zona que se están volcando proporcionando alimentos, bebida o dinero para gasolina como Decoraciones Rivera, taberna Barros, restaurante El Rozo, D’cota Bar, El cafetín, bar Kerry´s, la cervecera 12-70, el centro de masajes ‘Del Blanco’, la tienda de regalos ‘Rodama’ y la gasolinera ‘Avia’ de la avenida Sierra Pambley.

Los integrantes bromean, sonríen, se fotografían, charlan, comentan, tiran de bocadillo, de fruta… tienen más sed que hambre. Es raro la mochila en la que no halla tiritas o ibuprofeno o la mano que no lleve un bastón o una cacha. Unos se evaden con la música en los cascos, otros hablan sobre los trucos para curar las ampollas, pero todos juntos empujan a la marcha, se apoyan y se respaldan. No faltan los buenos días con una sonrisa en la boca, ni la pregunta obligada "¿qué tal estás, cómo lo llevas?". "Vamos a aguantar", dicen desde la cabeza de la columna hasta la cola.

Esa columna que, a primera hora del día, Valentín recorre de arriba a abajo contando a sus integrantes. Esa columna que espera la ansiada entrada a Ponferrada. Quieren y desean que los ponferradinos se sumen a ella y los respalden en su llegada al hospital del Bierzo. Esperan a muchos participantes. Cifran, los más exagerados -o quizás no exageren- en tres mil personas la participación de esa traca final.

Para que así sea, son muchas las Juntas Vecinales de Laciana -Caboalles de Abajo, Caboalles de Arriba, Villager, Orallo, Villaseca, Rioscuro…- las que fletarán autobuses gratuitos hasta Ponferrada para que los lacianiegos puedan apoyar esa entrada a la capital del Bierzo, que merece ser apoteósica. Los de la marcha aguantamos y aguantaremos porque el dolor es pasajero pero el orgullo es para siempre.

Mañana más. Mañana la marcha en defensa de la Sanidad de Laciana y El Bierzo recorrerá los 17 kilómetros que separan Toreno de Cubillos del Sil. Porque el viernes Ponferrada nos espera. Y nosotros os esperamos.

FOTOGALERÍA DE LA MARCHA BLANCA