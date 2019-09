Toreno, varado y a la deriva

El pasado mes de abril, Diario de León se hacía eco en un artículo, sobre las personas en activo frente a los pensionistas en nuestra provincia. Los datos a nivel provincial no dejaban duda alguna “el 86% de los municipios tienen más pensionistas que trabajadores en activo”. La práctica totalidad de los municipios no se escapa del problema, que junto con el envejecimiento de la población, la pérdida de habitantes y la falta de empleo conlleva que el problema se dispare en gran medida.

En Toreno los datos son alarmantes, no hay duda alguna, 320 afiliados frente a 1120 pensionistas, refleja la situación a la que se enfrenta el municipio.

Si estos datos no eran nada buenos, hay que ver los publicados por infobierzo hace unas semanas. “Toreno encabeza la pérdida en número de afiliados, 78 afiliados menos en el año 2018 respecto al año anterior”. Datos que reflejan lo que han dado de sí la pasada legislatura, una caída en picado que no ha tenido ni tiene visos de mejorar.

Ante estos datos, alguien debería de hacer reflexión, estamos recogiendo lo sembrado durante la pasada legislatura. Cuatro años perdidos, no hubo ni un solo proyecto, “ni bueno ni malo”, ni por parte del equipo de gobierno ni por parte de la oposición, y a no ser que haya un revulsivo estaremos en “más de lo mismo”.

Toreno necesita urgentemente que se tomen medidas para afrontar esta situación que día tras día languidece a pasos agigantados. Hay un serio problema, Toreno ha perdido el tren, no tiene nada que ofrecer, la dejadez y la desidia que se viene padeciendo desde hace años refleja la triste realidad. No hay alternativa, Toreno ha sido abandonado a su suerte!

Hay que hacer un planteamiento serio y reconducir la situación. Volcarse en aprovechar el Patrimonio Cultural y Turístico que ofrece el municipio, y ponerse a trabajar en ello para poder ofertar alguna alternativa que pueda cambiar la situación por la que atraviesa el municipio.

Toreno cuenta con un gran referente, el hijo predilecto Francisco González, ese gran historiador y poeta que fue la “voz” de Toreno, pero que no es correspondido como él se merece. No es de recibo que no haya una sala de exposiciones donde esté recogida su obra y pueda ser visible a los visitantes, sería un buen reclamo.

De igual manera, “esperando en algún rincón de alguna sala”, está el legado donado por la familia de Servando Álvarez, una colección de más de cien piezas de tallas de madera, esperando que sean “rescatadas” del olvido, y puedan darse a conocer públicamente.

Otro gran referente con los que cuenta el municipio, las Pinturas Rupestres de Librán, el “Arte Esquemático” y todo su entorno.

Habría que habilitar un “centro de interpretación” para acercar de un modo ameno y atractivo al público visitante las principales evidencias históricas que atesora el ya de por sí magnífico enclave natural que constituye el Rio Primout, y los conjuntos de pinturas rupestres del Postpaleolítico

Estas son las iniciativas que se le han propuesto al equipo de gobierno, para que las valoren y si procede que las pongan en marcha. Por algo habrá que empezar! No será la “panacea” que salve la situación, pero puede ser un punto de partida. No hay alternativa, sin apuesta!

Mariano García