El Club de Golf Bierzo celebra los días 23 y 24 de septiembre el torneo 'One year to go', evento que inicia la cuenta atrás hacia la Solheim Cup que se celebrará por primera vez en España el próximo año.

El torneo se disputará bajo la modalidad Individual Stableford con premios al mejor scratch y a los dos primeros clasificados de 1ª y 2ª categoría. Las inscripciones se pueden realizar en las oficinas del club, en el teléfono 987 695 129 y en el correo electrónico [email protected].