Torre del Bierzo denuncia falta de médicos y dificultades en la cita previa y para alojar el consultorio en el Ayuntamiento

Vista de Torre del Bierzo / C. Sánchez

El alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, ha remitido sendas comunicaciones a la Consejería de Sanidad y a las Gerencias de Salud y de Atención Primaria del Bierzo para denunciar la situación de falta de médicos en el municipio, la dificultad de los vecinos para concertar la cita previa a través del centro de salud de Bembibre y los inconvenientes que suponen, en la actualidad, que el consultorio médico de Torre del Bierzo comparta espacio con las instalaciones del Consistorio.

El regidor (por el partido Coalición por el Bierzo) solicita autorización para que el edificio del Centro de Día de Torre del Bierzo pueda acoger el consultorio, como se ha reclamado reiteradamente a la Consejería de Familia e Igualdad, dado que entiende que la actual situación generada por el COVID-19 hace necesario separar el servicio sanitario de las dependencias del Ayuntamiento.

En la carta se subraya la falta de personal facultativo para atender las consultas durante periodos prolongados; jornadas en las que solamente se desplaza un facultativo -cuando hay dos asignados al consultorio- e incluso otras en las que no se desplaza nadie y no se presta el servicio. Lamenta además que el sistema telefónico para solicitud de cita previa esté “totalmente colapsado”, con “falta total de coordinación entre las citas concertadas y la atención en las consultas, incluso con citaciones para consulta en días que no hay personal facultativo en el consultorio”.

A ello se une, recalca, la edad avanzada que tiene la población de este municipio, lo que a su parecer hace “imprescindible” contar con el personal facultativo al completo, por lo que solicita que se tomen las medidas oportunas para restablecerlo con la asignación continua de dos facultativos, así como la coordinación de los servicios facultativos con los de cita previa.

El PSOE se úne a la reclamación

Desde el PSOE de Torre del Bierzo también se han denunciado la falta de consulta con médico presencial en el consultorio de la localidad. “Nadie contesta al teléfono en Bembibre, por lo que es imposible pedir consulta. El médico ha dejado de venir, reduciendo sus visitas a una vez por semana”, ha denunciado José Luis Fernández González, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Torre del Bierzo.

Fernández ha declarado que, a pesar de que antes de la pandemia de la Covid-19 había dos médicos pasando consulta, uno de ellos se ha jubilado pero su plaza no ha sido cubierta. “Los vecinos y las vecinas se acercan al consultorio para esperar al médico, pero no viene. Las enfermeras no pueden hacer nada porque están saturadas. Es una vergüenza, y el Ayuntamiento tampoco trata de buscar solución porque dice que depende de la Junta”, ha añadido el concejal socialista, que se ha reunido este lunes con los presidentes de las juntas vecinales de Torre del Bierzo y de La Granja para encontrar una solución.

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha exigido a la Junta de Castilla y León que asuma su compromiso, ya que la asistencia telefónica ha cumplido el objetivo en una situación excepcional como la del confinamiento, pero no puede instaurarse como forma ordinaria de consulta médica.

“Los pacientes de los consultorios rurales, en su mayoría ciudadanos de edad avanzada, necesitan garantizar los servicios esenciales en este entorno para evitar la creciente despoblación. El acceso a la sanidad pública es uno de los más importantes”, ha declarado Cendón.

Ante esta situación, el líder político ha instado al Gobierno autonómico a adoptar las medidas que sean necesarias para la prestación del servicio sanitario presencial en el centro de salud de Torre del Bierzo, y en todos en los que se está padeciendo esta misma situación. “No vamos a permitir que el coronavirus sea una excusa del PP para dejar sin sanidad al medio rural”, ha finalizado.