Totum Revolutum se despide de su 'Tango que volver' el día 31 en Río Selmo

La compañía de teatro multilingüe Totum Revolutum actuará para varios centros educativos los días 27 y 28 de marzo, pero además representará Tango que volver por última vez en Ponferrada para el público en general. Será el viernes 31 de marzo en la Sala Río Selmo. El precio de la entrada es de 5 euros y se puede adquirir de forma anticipada en la Asociación de alumn@s de la escuela de lunes a jueves de 18 a 19h y los martes y jueves de 11 a 12.

Tango que Volver

Sinópsis. En un crucero en el que abundan los encuentros y desencuentros, una serie de personajes son embarcados en una difícil toma de decisiones: reencontrarse consigo mismos mediante una regresión biográfica en la que rehacer y deshacer pasados entuertos o aceptar la alternativa de que envejecer y morir es el único argumento de la obra. Teniendo como apoyo el ojo y la conciencia de un espectador convocado para la risa y la reflexión, cada uno de los caracteres a escena propondrá al juicio del público su manera de resolver un dilema tan universal y plural como las distintas lenguas que pueblan estos camarotes: si somos, en definitiva, el resultado de las decisiones que tomamos, ¿hasta que punto podemos evertir otra versión de nosotros mismos y hasta qué punto podemos llegar a querer cambiar quienes somos?; un dilema universal, como dijo el poeta, «‘cause I just need / another shot / at second chances».