Totum Revolutum vuelve con su 'Tango…' a las tablas de Río Selmo

Escena de 'Tango que volver', obra del grupo Totum Revolutum. / FM

El grupo de teatro multilingüe Totum Revolutum volverá a la Sala Río Selmo el próximo sábado, 21 de mayo, con su obra Tango que Volver. Lo hará bajo la dirección de Anita del Sol, quien se hizo con la batuta de esta compañía, ligada a la Escuela de Idiomas de Ponferrada, recientemente. La representación será a las 20 horas y la entrada son 5 euros.

Tango que volver es un espacioso transatlántico hecho de camarotes presuntamente estancos que, gracias al multilingüismo de la obra, se entremezclan coadyuvando a la causa, en esta ocasión cómica y también reflexivamente seria, como de algún modo simboliza cierto par hecho de sempiternas dos máscaras. Y el mejunje funciona: si, tal como ocurre en la obra anterior de este grupo («Desenlace à la Brexit»), los encuentros galaico-portugueses son más dados a la risa y el humor algo escatológico, arrebatadoramente cómico (con «más barullo, como dicen en Portugal», señalan), hay una parte más didáctica que corre a cargo de Maite de la Fuente, la única profesora (junto a Antonio González) de la compañía (el resto son todos, recordemos, alumnos de la EOI), que se encarga de que ni el público ni los personajes se pierdan en el torbellino traduciendo lo necesario de lo que dicen y señalándoles y señalándonos por donde hay que ir llevando los pies o la atención en esta aula dramática.

Este grupo teatral, con varios años de bagaje a sus espaldas, surgió en el XXV aniversario de la Escuela de Idiomas de Ponferrada, impulsado, entre otros, por la entonces profesora del centro Elena Fernández, como una actividad (una obra de teatro multilingüe) con la que festejar dicha efeméride. Desde entonces, ha servido de instrumento para la difusión de la cultura y de trampolín para que los alumnos de la EOI practiquen su expresión verbal en un registro que les provee de la máxima de las libertades, el del arte.

Totum Revolutum ha actuado en diversos escenarios del Bierzo y de la provincia de León, así como en otras provincias limítrofes tanto de nuestra región como de la vecina Galicia. Las tablas de la Sala Río Selmo ya acogieron el estreno de Tango que Volver, en marzo de 2019.

Gracias a la existencia de esta compañía amateur de teatro, la EOI de Ponferrada cuenta con un espacio de creación, ensayo y error, desarrollo académico y profesional para sus profesores y alumnos que es capaz de convocar a un numeroso público cuando se sube a las tablas, cuando la lengua del teatro se lleva a escena.

Tango que Volver

Sinópsis. En un crucero en el que abundan los encuentros y desencuentros, una serie de personajes son embarcados en una difícil toma de decisiones: reencontrarse consigo mismos mediante una regresión biográfica en la que rehacer y deshacer pasados entuertos o aceptar la alternativa de que envejecer y morir es el único argumento de la obra. Teniendo como apoyo el ojo y la conciencia de un espectador convocado para la risa y la reflexión, cada uno de los caracteres a escena propondrá al juicio del público su manera de resolver un dilema tan universal y plural como las distintas lenguas que pueblan estos camarotes: si somos, en definitiva, el resultado de las decisiones que tomamos, ¿hasta que punto podemos evertir otra versión de nosotros mismos y hasta qué punto podemos llegar a querer cambiar quienes somos?; pues, tal vez, como dijo el poeta, «‘cause I just need / another shot / at second chances».