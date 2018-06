Trabajadores de Roldán piden a la mutua FREMAP que ajuste los baremos de bajas a las condiciones de la empresa

Los representantes del comité no sabrían dar una cifra exacta de cuántas bajas se producen y cuántos de los trabajadores de baja vuelven al trabajo en "condiciones que no son las adecuadas" pero sí alcanzan a asegurar que "hay bastantes casos"

Concentración de los trabajadores de Roldán frente a las oficinas de Fremap en Ponferrada. / QUINITO

Trabajadores de Roldán se han concentrado este martes frente a las oficinas de la mutua FREMAP en Ponferrada para pedirle que ajuste los baremos de bajas a las condiciones de la empresa. Denuncian que son muchos los trabajadores que vuelven a sus puestos de trabajo antes de estar en condiciones óptimas y que no sólo les ocurre a ellos. “Hay trabajadores de otras empresas que nos han dicho que a ellos les pasa lo mismo con esta mutua”, aseguran desde el comité de empresa.

El malestar de los trabajadores es tal que “si la mutua no accede a lo que le pedimos, que no es ningún trato de favor, igual tenemos que hacer una manifestación con otras empresas del Bierzo para que vean que no somos nosotros solos. Sólo pedimos un trato justo y digno”, subrayaron los portavoces del comité Marcos Díaz y Juan José Núñez. Incluso, advierten sobre la posible toma de otras medidas “como denuncias a inspección de trabajo o a quien estimemos pertinente”.

En la actualidad, la empresa berciana tiene 436 trabajadores. Los representantes del comité no sabrían dar una cifra exacta de cuántas bajas se producen y cuántos de los trabajadores de baja vuelven al trabajo en “condiciones que no son las adecuadas” pero sí alcanzan a asegurar que “hay bastantes casos”.