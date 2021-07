Los trabajadores del servicio de limpieza de Ponferrada aceptan la propuesta del Ayuntamiento y evitan la huelga

Trabajadores del servicio de recogida de basuras de Ponferrada / EBD

Los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras del Ayuntamiento de Ponferrada han aceptado la propuesta municipal presentada por el Consistorio y evitan así la huelga indefinida. Los trabajadores han tomado esta decisión por mayoría en asamblea.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ponferrada han aceptado concretar en el pliego del contrato que saldrá a licitación una cláusula de garantía de los derechos de los trabajadores. El comité de empresa no defendía la idea de la división en lotes, sin embargo, el alcalde de Ponferrada había explicado que “la división en lotes no es una opción si no una obligación que establece la ley de contratos”. El alcalde de la capital del Bierzo defendió que esta medida se toma para “evitar pleitos ante el Tribunal de Recursos Contractuales y que nos echen el contrato para atrás como ya ha pasado en Las Rozas y en Torrelodones (Madrid)”.