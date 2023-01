Los trabajadores del servicio de limpieza de Ponferrada harán huelga si FCC "no cambia su postura"

La plantilla asegura que es la primera que no quiere ir a una huelga el 13 de marzo, pero que ante la postura intransigente de la empresa se ven obligados

Un camión de la basura en Ponferrada. / QUINITO

El Comité del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Ponferrada asegura que la plantilla del servicio es la primera que no quiere ir a una huelga, pero "ante la postura intransigente de la empresa de no querer negociar un convenio propio para toda la plantilla, nos vemos obligados a convocar una huelga indefinida que dará comienzo el 13 de marzo si la empresa no cambia su postura", apuntan.

Este jueves el Comité de Empresa ha mantenido una reunión con la mediación del Serla para "intentar llegar a un acuerdo con la empresa y solucionar este conflicto a través del diálogo y la negociación", señalan, "pero la postura de la empresa sigue siendo la misma, se niega a negociar un convenio propio para la plantilla del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos".

Asimismo, el Comité insta a la empresa "a que vuelva al sentido común y no avoque a la plantilla y a la ciudad a un conflicto de esta magnitud".

Cabe recordar que este miércoles se conocía que la plantilla de FCC, concesionaria de los servicios de limpieza y recogida de residuos de Ponferrada, aprobaba por unanimidad la convocatoria de una huelga indefinida a partir del próximo 13 de marzo si la empresa no acepta negociar un convenio propio de ámbito local.