Los trabajadores de Teleperformance Ponferrada inician las movilizaciones contra el ERE

Concentración contra el ERE previsto en Teleperformance Ponferrada. / QUINITO

Los trabajadores de Teleperformance Ponferrada comenzaron este martes las movilizaciones contra el ERE previsto por la empresa, que contempla 158 despidos en el centro de la capital berciana y 310 en toda España. Una concentración convocada por CGT a mediodía reunió a algo más de una veintena de trabajadores, que están convocados de nuevo a las 16.00 horas y el próximo día 14, también a las 12.00 y a las 16.00 horas. Asimismo, el lunes 18 han convocado una jornada de huelga de 24 horas a la que se sumarán los otros centros afectados por el ERE (A Coruña, Sevilla y Madrid), así como otros que no están en el expediente de regulación de empleo, como Cantabria.

La portavoz del sindicato CGT, Ainhoa Bernardo, señaló que "los motivos que nos plantea la empresa para el ERE no son lógicos. Para nosotros todos los puestos importan" y recordó que "es la primera vez que Teleperformance nos plantea un ERE. En otras ocasiones, si una campaña estaba muy sobrepasada de gente, la reubicaban en otras. Ahora alegan que eso es imposible, pero una empresa tan grande, con tantas ganancias y tantas campañas, creemos que no es lógico que nos digan que no se puede reubicar. ¿Por qué antes sí y ahora no?".

A la sede de Teleperformance Ponferrada se acercaron los concejales de Hacienda, Luis Antonio Moreno, y de Desarrollo Económico, David Pacios. Este último lamentó que "ningún responsable de la empresa ha querido reunirse con el Ayuntamiento. Seguimos ofreciendo nuestra colaboración dentro de nuestras posibilidades y la Junta de Castilla y León también es receptiva para reunirse con ellos y buscar una solución a este problema. Desde el Ayuntamiento queremos apostar por las empresas que tenemos en el Bierzo y apoyar a esos trabajadores, y no vender ese humo de que van a venir muchas empresas con muchos trabajadores. Lo que tenemos que hacer es apoyar a las que tenemos y esta es una de las situaciones en las que tenemos que estar cercanos a los trabajadores".

Al mismo tiempo que se producía esta concentración, los representantes del comité de empresa mantenían una nueva reunión negociadora en Madrid de la que esperan informar en las próximas horas sobre los avances conseguidos en la misma.