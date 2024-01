El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha comunicado a la CEOE que, en caso de no aceptar una incremento del 4% en el salario mínimo interprofesional (SMI), el Gobierno considerará la posibilidad de negociar con los sindicatos una subida más sustancial para el año 2024.

La titular de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. / Mites

Pérez Rey declaró: “En caso de no llegar a un acuerdo en torno al porcentaje del 4%, si la patronal española no muestra disposición para suscribir un acuerdo con el Gobierno, este último se desvinculará de esa cifra. Buscará un acuerdo bipartito, como ha ocurrido en otras ocasiones, e intentará consensuar con los sindicatos una subida del SMI. Obviamente, esta no podrá ser del 4%, ya que estamos dispuestos a considerar una propuesta más ambiciosa”.

Estas declaraciones se realizaron durante la llegada del secretario de Estado de Trabajo a una nueva reunión en Madrid este lunes, donde se retomarán las negociaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la subida del SMI en 2024. Estas conversaciones continuarán tras las negociaciones iniciadas en diciembre, las cuales concluyeron sin un acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.